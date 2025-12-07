Kórházba került, miután megevett 2 kiló steaket és 2,5 kiló fish and chipset, aztán nagy zabálást rendezett

Kórházba került egy férfi, miután megevett két kiló steaket és 2,5 kiló fish and chipset. Aztán, mintha mi sem történt volna, elment mekizni, ahol egyebek mellett 38 csirkefalatkát fogyasztott el.

A 22 éves, 188 centi magas és 70 kilós Reece Chadfield először 7 órát utazott, hogy teljesítse a devoni Cattlemans Steakhouse at The Parkers Arms kihívását, amelynek része volt a hatalmas steak mellett még krumpli és hagymakarikák is.

A 6 ezer kalóriás ételt 36 perc 44 másodperc alatt falta be.

A Mirror arról ír, hogy Chadfield bár úgy érezte, hogy melege van, pedig alapvetően fázós, és remegtek a lábai utána, alapvetően jól volt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Reece Chadfield (@coachedbyreecec) által megosztott bejegyzés



A személyi edzőként dolgozó férfinek másnap reggel forgott a gyomra, hányt is, de nem szegte kedvét attól, hogy teljesítsen egy újabb kihívást, amely 2,5 kiló fish and chips elfogyasztását eredményezte. Elment utána sétálni 40 percre, de mikor visszaért a hotelszobájába, elkezdett fájna a hasa, és újra hányni kezdett.

Borzasztóan izzadtam a hústól, a gyomromban érzett szúró fájdalom miatt eléggé remegtem.

Nehéz éjszakája volt, fájt a hasa, ami fel is puffadt, végül barátai kórházba vitték. 39 fokos volt ekkor már a láza, infúzióra kötötték, hogy rehidratálják, miután az orvosok arra jutottak, a gyomrában feldolgozatlanul felhalmozódott rengeteg étel.

Alapvetően a hús, különösen a vörös hús puszta mennyisége volt az, ami feldolgozatlanul a gyomromban maradt

– nyilatkozta a négy órán át tartó kórházi tartózkodása után.

Miután kiengedték, első útja a McDonald’s-ba vezetett.

Jobban éreztem magam, és szükségem volt valami ételre, így ettem 38 csirkefalatkát, egy nagy adag sült krumplit és egy nagy McFlurryt. Ezt tökéletesen meg tudtam emészteni.”

A Cattlemans Steakhouse tulajdonosa, Gary King úgy nyilatkozott, miután Chadfield kórházba került, két napig nem engedték neki, hogy újabb kihívásban vegyen részt. Arról is beszélt, a férfi szerinte még egy héttel korábbi kihívások miatt került kórházba.

Chadfieldet a kommentelők közül többen kritizálták, hogy a felelőtlensége miatt okozott plusz terhet a brit egészségügynek, de erre azt reagálta, soha nem volt még semmiért kórházba.

Továbbra is részt veszek az ételkihívásokban, de vajon belevágnék-e egy ekkora steak kihívásba? Valószínűleg nem. Ha valaki azt mondja, hogy ez egy kórház idejének rablása, az ugyanaz, mintha azt kérdezné, hogy abbahagyod-e az ivást? Abbahagyod a dohányzást? Az ilyen dolgok szerintem sokkal kockázatosabbak, mint az, hogy sokkal több kalóriát fogyasztok el egy nap alatt, mint amennyire szükségem lenne.

Fitt és aktív ember vagyok. Naponta több mint 20 000 lépést teszek meg. Folyamatosan feszegetem a határaimat az edzőteremben és a kardióban. Fitt, fiatal és egészséges vagyok, egyszerűen élvezem a nem tervezett étkezéseket, és ha egy vagy kettő közülük kockázattal jár, akkor majd tanulok belőlük.”

A Mirror cikke után Chadfield kirakott egy videót, miszerint nem egészen úgy volt, ahogy a lap állítja, de a felvételből nem jön le teljesen világosan, mi nem oké a cikkel, legfeljebb annyi, hogy állítása szerint a saját döntése volt kórházba menni.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Reece Chadfield (@coachedbyreecec) által megosztott bejegyzés