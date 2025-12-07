A balkáni Nostradamus ezeket jósolta 2026-ra

Bár még 1996-ban meghalt a vak bolgár jósnő, Baba Vanga, évről évre vannak jóslatai mind a mai napig, sőt, egészen egészen 5079-ig. Állítólag előre látta Diana hercegnő tragikus halálát és a New York-i 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat, Barack Obama megválasztását is. Úgy tudni, még Leonyid Brezsnyev is felkereste egy alkalommal.

Bár persze, sokan mondják róla – ahogy Nostradamus jóslataival kapcsolatban is –, hogy annyira homályosan fogalmaz, hogy szinte bármit bele lehet látni. De vannak hívei is, akik 2026-os jóslataiból az Express cikke alapján a következőket olvassák ki.

Harmadik típusú találkozás

Az emberiség Baba Vanga szerint 2026-ban közvetlen kapcsolatba lép egy idegen civilizációval, amely egy nagy űrhajóval érkezik a Földre egy nagyobb sporteseményt követően.

Vénusz

A jósnő utalt arra is, hogy az ember eljut a Vénuszra is. Ezt azért nagy eséllyel kizárhatjuk a lehetőségek közül.

Globális konfliktus hajnala

A legnyugtalanítóbb jóslata, hogy a világ egy globális konfliktus korszaka felé halad, miután az emberiség felismeri, hogy a technológiai fejlődés „túl messzire” ment, és kritikus pillanathoz érkeztünk.

Utal egy újabb világháborúra is, de nem említ atomfegyvereket, tömeges haláleseteket.

A Sky History Baba Vanga egyik jóslatát úgy értelmezte, hogy Lewis Hamilton 2026-ban, szoros versenyben Max Verstappennel, megszerezheti az első világbajnoki címét a Ferrarinál.

A továbbiakban

Baba Vanga távolabbi jóslatai között szerepel, hogy az emberek képesek lesznek majd telepatikus úton kommunikálni.

Felveti ezen kívül azt is, hogy az orvostudomány eljut arra a szintre, hogy laboratóriumi környezetben képes lesz szerveket tenyészteni, ami a potenciális élettartamot 120 évvel is meghosszabbíthatja.