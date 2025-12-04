Fegyvert rántott a fodrászára, miután elrontotta a haját – videó

Elrontotta a haját a fodrász, ezért fegyverrel kezdett el fenyegetőzni egy férfi Floridában, a borbélyszalon biztonsági kamerája pedig videóra is vette az egészet – számolt be a floridai 10-es csatorna, azaz a WPLG híradója.

A hajmeresztő incidens még november 25-én történt a Miami-Dade megyei Perrine-ben működő Square Cruz nevű fodrászszalonban.

A lent megtekinthető riportban is megosztott felvételeken látható, ahogy az elrontott hajvonala miatt kiboruló vendég egy rövid időre elhagyja az üzletet, majd pár másodperc múlva már felfegyverkezve tér vissza, és a szalon tulajdonosára, Samuel Wilsonra szegezi a fegyverét, egy másik vendég pedig megpróbál közbeavatkozni. A haja miatt felháborodó férfit ráadásul az sem tartotta vissza, hogy közben két gyerek is az üzletben tartózkodott.

„Amikor fegyvert fogott rám, már nem volt ember. A fegyverrel fejbe vágott, és fojtogatott is” – elevenítette fel Wilson, aki egyúttal azt is elárulta, hogy a férfi, aki a támadás ideje alatt a megye egyenruháját viselte, már sokszor vágatta le vele a haját.

Azt hittem, hogy csak ökölharc lesz. De nem gondoltam, hogy fegyverrel fog visszajönni

– folytatta a fodrász, akinek sokkal nagyobb problémája is lehetett volna a konfliktusból. Pláne, ha abból indulunk ki, hogy van, aki egy komplett fegyveres bandával tér vissza ilyenkor, vagy abból, hogy van olyan, aki lőni is képes a fia elrontott haja miatt.

Egy többszörösen visszaeső bűnöző volt a dühös vendég

Azóta pedig az is kiderült, hogy a felháborodott vendég egy 48 éves, Darious Davis nevű többszörösen elítélt erőszakos bűnöző. Akit a megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint az incidens után pár nappal, november 29-én egy másik ügy miatt ismét őrizetbe kellett venni.

A bírósági nyilvántartások szerint a férfinek ráadásul a bűnlajstroma is elég hosszú: 1993-ban kokain birtoklásáért, 1993 és 1998-ban fegyveres rablásért, 1998-ban pedig betörésért és testi sértésért is elítélték.

Davies a floridai büntetés-végrehajtási hatóság nyilvántartása szerint 1999 márciusától 2004 októberéig, majd 2006 novemberétől 2017 szeptemberéig börtönben volt.

A bírósági nyilvántartások szerint az ügyészek november 29-én emeltek vádat a fegyverbirtoklás miatt, november 30-án pedig a november 25-i támadás miatt. Davis pedig november 29-én és 30-án jelent meg a óvadéki bíróság előtt, ahol a bíró háziőrizetre ítélte, és megtiltotta neki, hogy az áldozat vagy a borbélyszalon közelébe menjen.

A többszörösen visszaeső férfi végül viszonylag olcsón megúszta, hiszen a bíró döntése értelmében 35 ezer dollár – mai árfolyamon több mint 11,4 millió forintnak megfelelő – óvadékot kellett fizetnie ahhoz, hogy szabadon távozhasson. Amit a nyilvántartások szerint hétfő délután meg is tett.