Meglepő, mivel foglalkozott Rácz Jenő első vállalkozása

Rácz Jenő a minap az Instagram-oldalán osztott meg magáról több évvel ezelőtt készült fotókat, melyek mellett élete első vállalkozásáról mesélt követőinek, amit 10 évvel ezelőtt, 25 évesen indított el Shanghaiban, a főállása mellett. Mint írja, a kínai városban már ekkoriban is akkora volt a piaci verseny, hogyha valaki előrukkolt egy jó ötlettel, másnap már legalább három másik hely próbálkozott meg ugyanazzal.

Folyékony nitrogénnel készült fagyit árultunk, ami akkorát ment, hogy már az első napokban hosszú sorok álltak az utcán! A cornflakes fagylalt és a sós-savanyú szilvafagyi nagyon a közönség kedvence volt.🍦 Marketing és bármi üzleti tudás nélkül vágtam neki. Mellette egész nap egy shangaji Michelin-csillagos étterem séfje voltam, főállásban

– emlékezett vissza Rácz, aki ezekben az időkben hajnalban lefőzte a fagyikat, a napot pedig négy alkalmazottja vitte, amíg ő séfi teendőit látta el az említett étteremben.

Nem volt pihenőnapom, napi 18 órát mentem, imádtam és boldoggá tett! Több hajam volt még és kisebb szakállam, de ki voltam éhezve a munkára és a sikerre. Ez nem változott bennem a mai napig❤️ (egyedül a hajam lett kevesebb, amit nagyobb szakállal kompenzálok😂). Merjetek álmodni és csináljátok, mert csodák igenis történnek 💪🏻🙏🏻

– zárta sorait a séf, aki hamarosan ismét egy főzős műsorral tér majd vissza az RTL képernyőjére.