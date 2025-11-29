A brit özvegy elhitte, hogy belezúgott Jason Momoa: mindenét elveszítette

Egy özvegyasszony őrült összeggel lett szegényebb, miután elhitte, hogy magával Jason Momoával chatel, sőt romantikus kapcsolatban áll a filmsztárral.

A Sun brit bulvárlap szerint az idős nő 50 évig tartó házasság után özvegyült meg, majd követni kezdte a színész rajongói oldalát. Ő lepődött meg a legjobban, amikor írt neki „a sztár”, akitől később (mesterséges intelligencia által generált) videókat is kapott.

Majd „Momoa” pénzt kért tőle. A színész nevében írogató csaló azt állította, hogy vagyonát filmprojektekbe fektette, és megígérte, meg fogja építeni közös otthonukat Hawaiin.

A nő ezek után 500 ezer fontot (közel 218 millió forint) utalt át (cambridgeshire-i házának eladásából) a „színésznek”. Ezek után a kapcsolat megszakadt, az udvarló és a pénz is eltűnt.

Nem ő volt az egyetlen

A cambridgeshire-i rendőrség szerint: „Talán hihetetlenül hangzik, de ez egy igaz történet, amelynek eredményeként egy kiszolgáltatott nő otthon nélkül maradt.”

Az elmúlt öt hónapban a csalás további áldozataira derült fény az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Egy Newcastle-ben élő nagymama szintén elhitte, hogy romantikus kapcsolatba került Momoával, ő 80 ezer fontot (34,8 millió forint) vesztett.