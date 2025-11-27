Sarka Kata arról, hogy maholnap 40 éves: Nem félek, mert van férjem, három gyerekem és egy kiskutyám – nagyon a helyemen vagyok

Nemrég lapunkban írtunk arról, hogy az inspiráló nőknek tartottak gálát novemberben, ahol Sarka Kata is tiszteletét tette. Az üzletasszonnyal a Story magazin készített interjút, aki azt mondja, csak másodsorban él a munkájának, mindenek előtt anyai szerepe a legfontosabb.

Abszolút a gyerekeim körül forognak a mindennapjaim. Akinek tinigyerekei vannak, az tudja, hogy ez sokkal nagyobb meló, mint amikor még kicsik. Most van az a kor, hogy sokat kell velük beszélgetni, és ilyenkor van egy szülőnek alkalma átadni azokat a dolgokat, amik szerinte fontosak az életben. De nagyon büszke vagyok rá, hogy ez nemcsak nekem fontos, hanem ők maguk is kikérik a véleményemet.

Hozzáteszi, nincs bejárónő, ak hajnalban már tüsténkedik náluk: „Ki lenne ott reggel 6-kor nálunk? Áh, ezt nem csinálja meg más. Egyébként is, én vagyok az anyukájuk, ez az én dolgom. Minden reggel 6:30-kor talpon vagyok, intézem a reggelijüket, készítem az uzsonnásdobozukat. Egyikük sem eszik bent az iskolában, úgyhogy mire hazaérnek, főtt étel várja őket mindennap. Minden sulis dolog, szülői értekezlet is az én feladatom. Szóval mindig van valami teendő, nincs üresjárat.”

Arró, hogy hamarosan negyven esztendős lesz, így gondolkodik: