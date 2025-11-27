Elítéltek két román férfit, mert migránsokat akartak kicsempészni Nagy-Britanniából

Elítéltek Nagy-Britanniában két férfit, mert teherautóikon 50 migránst próbáltak kicsempészni az országból – írta a BBC.

A 44 éves Marius Bajenarút és a 46 éves Sorin-Costinel Ivant a brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NCA) tartóztatta le Dover kikötőjében több másik hatóság közreműködésével, még idén korábban, de most kedden ítélték el őket a Canterbury Koronabíróságon. Utóbbit három év négy hónap, előbbit két év nyolc hónap börtönre ítélték.

Az NCA közlése szerint Bajenaru román rendszámú furgonjának hátuljában 17 migránst rejtett el, míg Ivan teherautójának rakterében 32 embert – főként bangladesi állampolgárokat – szállított. A hatóságok 14 ezer font készpénzt, úgy 6 millió forintot is lefoglaltak.

Kihallgatásukkor Bajenaru elismerte, hogy egy autópálya mellett található pihenőhelyen gyűjtötte be a migránsokat, és körülbelül 200 fontot kapott minden csempészett személyért. Ivan eleinte csak annyit ismer el, hogy megállt a pihenőben, de azt tagadta, hogy migránsokat vett volna fel a járműve rakterébe. Később aztán beismerte az illegális bevándorlás elősegítésének vádját.

Sofőrtoborzás

Az NCA pár hete arra figyelmeztetett, hogy szervezett bűnözői csoportok aktívan toboroznak hivatásos sofőröket, hogy járműveikkel embereket csempésszenek át a La Manche csatornán mindkét irányba.

Az embercsempész bandák ezt alacsony kockázatú pluszpénzkereseti lehetőségként állítják be a sofőröknek, de ahogy ez az eset is mutatja, egyáltalán nem az

– nyilatkozta John Turner, az NCA vezető nyomozótisztje.