A Házasság első látásra Beccája elmondta, végül miért nem maradtak együtt Zsolttal

Bár a Házasság első látásra utolsó részében úgy döntöttek, hogy randizni fognak egymással, Becca és Zsolt végül a válás mellett döntöttek. A volt feleség a Meglepetésnek mesélt a házasságukról.

Vágytam arra, hogy a házasságomban megtaláljam a boldogságot. Kezdetben minden mesés volt, jól működtünk együtt. Zsolt iránt szeretettel, tisztelettel voltam. Fáj, hogy ugyanezt a megbecsülést nem éreztem a férjem részéről. Ócska kifogásnak találtam, hogy azért szeretett ki belőlem, mert furcsán forgatom a szemeimet

– mondta el Becca, aki mindezek ellenére nem bánta meg, hogy férjhez ment, azt viszont sajnálja, hogy nem sikerült megmentenie a házasságát. A reality utolsó hetében adtak maguknak még egy esélyt Zsolttal, és a záróepizód után még találkozgattak.

Azt gondoltuk, ha nem lesznek körülöttünk kamerák, talán könnyebb lesz ismét egymásra hangolódnunk. Nem így lett. A férjem mellett nem tudtam megélni a nőiességemet, egyfajta érzelmi diétán voltam. Ahogy múltak a hetek, egyre távolibbnak éreztük a másikat. Zsolti alapvetően nem rossz ember, de nem nekem való. Hiába van köztünk tíz év korkülönbség, neki még 36 évesen az önismereti dolgokban fejlődnie kell. Nagyon hangulatember, és képtelen volt a csapatmunkára, az összetartásra. A házasságunk túlnyomó részében magányos voltam, mert szerintem Zsolt az előző párkapcsolatán nincs túl lelkileg, mivel gyakran felhozta és sérelmezte, hogy az exe csúnyán bánt vele

– fejtette ki.