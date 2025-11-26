adolf hitler uunonanamíbianévpolitikus
Élet-Stílus

Adolf Hitler újra választást nyerhet a dél-afrikai országban

24.hu
2025. 11. 26. 10:34

Az 59 éves namíbiai Adolf Hitler Uunona várhatóan megnyeri a november 26-i második fordulót a helyhatósági választáson, miután 2020-ban is megszerezte a szavazatok 85 százalékát az ország északi részén fekvő ompundjai választókerületben – írta a New York Post.

Az apja „valószínűleg nem értette, mit képviselt Adolf Hitler. Gyerekként teljesen normális névnek tekintettem rá én is” – nyilatkozta a baloldali politikus 2020-ban a német Bildnek. „Csak felnőttként értettem meg, hogy ez az ember az egész világot meg akarta hódítani. Nekem semmi közöm ezekhez a dolgokhoz” – tette hozzá.

Uunonát felesége Adolfnak hívja, a nyilvánosságban általában kihagyja a Hitlert, de ennek ellenére ragaszkodik hozzá, hogy nem változtatja meg a nevét.

Minden hivatalos dokumentumban ez van benne. Már túl késő lenne.

Namíbia mint egykori német gyarmat még mindig sok germán helységnévvel rendelkezik, és az olyan hagyományos nevek, mint az Adolf, nem ritkák.

2020-ban Uunona szülővárosában, Oshanában egy olyan autót lehetett látni, amelynek hátsó ablakán az „Adolf Hitler” név és egy náci horogkereszt díszelgett. A politikus azonban azt állította, hogy az autó nem az övé és hogy semmi köze ehhez a beteg mutatványhoz.

Hogy miért is viselhet Afrikában egy ember ilyen nevet, az a népszerű komikus, Trevor Noah memoárjából is kiderül, amiről itt írtunk.

Kapcsolódó
Már a születése is bűncselekmény volt, mégis meghódította a világot
Trevor Noah napjaink egyik legnépszerűbb komikusa, aki nagyon messziről, egy dél-afrikai szegénynegyedből indult a fényes amerikai karrier felé. Sziporkázóan vicces memoárjából megtudjuk, milyen volt felnőni az apartheid árnyékában.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Előbb késtek a fizetések, majd csődbe ment egy nagy múltú ipari cég
Közzétettek egy hangfelvételt, amely szerint Trump megbízottja tanácsokkal látta el az oroszokat a béketerv kapcsán
Megvan az új minimálbérterv, szerdán tárgyalnak róla
Eddig kell még elviselni az esőt
Leszavazták Tüttő Katát, továbbra sincs főpolgármester-helyettes Budapesten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik