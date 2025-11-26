Adolf Hitler újra választást nyerhet a dél-afrikai országban

Az 59 éves namíbiai Adolf Hitler Uunona várhatóan megnyeri a november 26-i második fordulót a helyhatósági választáson, miután 2020-ban is megszerezte a szavazatok 85 százalékát az ország északi részén fekvő ompundjai választókerületben – írta a New York Post.

Az apja „valószínűleg nem értette, mit képviselt Adolf Hitler. Gyerekként teljesen normális névnek tekintettem rá én is” – nyilatkozta a baloldali politikus 2020-ban a német Bildnek. „Csak felnőttként értettem meg, hogy ez az ember az egész világot meg akarta hódítani. Nekem semmi közöm ezekhez a dolgokhoz” – tette hozzá.

Uunonát felesége Adolfnak hívja, a nyilvánosságban általában kihagyja a Hitlert, de ennek ellenére ragaszkodik hozzá, hogy nem változtatja meg a nevét.

Minden hivatalos dokumentumban ez van benne. Már túl késő lenne.

🇳🇦 Adolf Hitler may win tomorrow’s upcoming elections in Namibia The 59-year-old Namibian politician was first elected in 2020 with a large margin in the Omupanda constituency, receiving 85% of the vote. Adolf Hitler Uunona represents the South West Africa People’s… pic.twitter.com/pu2gogoV30 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 24, 2025

Namíbia mint egykori német gyarmat még mindig sok germán helységnévvel rendelkezik, és az olyan hagyományos nevek, mint az Adolf, nem ritkák.

2020-ban Uunona szülővárosában, Oshanában egy olyan autót lehetett látni, amelynek hátsó ablakán az „Adolf Hitler” név és egy náci horogkereszt díszelgett. A politikus azonban azt állította, hogy az autó nem az övé és hogy semmi köze ehhez a beteg mutatványhoz.

Hogy miért is viselhet Afrikában egy ember ilyen nevet, az a népszerű komikus, Trevor Noah memoárjából is kiderül, amiről itt írtunk.