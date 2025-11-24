tv2rtlcsillag születiksztárban sztár all stars
Till Attila brutálisan odapirított a Csillag Születiknek élő adásban

2025. 11. 24. 10:21
Még mindig nem szállt le az RTL-en poénkodásról a TV2, azon belül is a Sztárban Sztár All Stars stábja: tudniillik, volt egy nagyon igénytelen produkció a Csillag Születik adásában, ami már a zsűrinek is sok volt (persze leadták az egész jelenetet leadták azért a műsorban).

Egy Ichikawa nevű japán versenyző is bemutatkozott a nézőknek mint komikus. Bár Molnár Áron azt mondta neki, hogy nagyon jó energiákkal jött be a stúdióba, a színész hamar kiborult a Tokióból érkező versenyző produkciójától. A férfi először kacsahangot utánzott a szellentésével, aminek láttán és hallatán Molnár szinte rögtön benyomta a piros gombot, ByeAlexszel egyetemben.

A TV2 show-jában vasárnap is ez volt a téma:

– Tilla, ha már a ruháknál tartunk, te mit csináltál ott az ágyékodnál? A te ruháddal mi lett?

– Most mondjam azt: a Csillag Születikbe szeretnék menni, az ember, aki elöl is be tud fosni. Vagy ne mondjak ilyeneket?

Majd hozzátette Stohl, hogy éles volt a kontraszt a két csatorna között az elmúlt hétvégén: míg a TV2-n Simándy Józsefet utánozta valaki, a Csillag Születikben fingós produkción nevettek az emberek.

Valóban nem a minőségi szórakoztatás mintapéldája volt az, amit az RTL-en láthattunk.

