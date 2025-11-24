„Ki nem szarja le, hogy sírok?!” – Dér Heni úgy énekelt Whitney Houstont, hogy Stohl András örömében könnyezni kezdett

Dér Heni egy elképesztő Whitney Houston-utánzással lépett színpadra a Sztárban Sztár All Starsban, az amerikai énekesnő egyik leghíresebb dalát, az I Have Nothingot adta elő. A produkció alatt Stohl András láthatóan elérzékenyült a zsűripultban, később Till Attila rá is kérdezett erre, mikor Dér Henit értékelték.

Nem sírok, nem sírok. A fene tudja, mi volt. Rám van aggatva, hogy sírós vagyok… ki nem szarja le, hogy sírok?! Ha egyszer valami jó, ott nincs mese. Azért beszélek a sírásról, mert velem még ilyen nem történt. Nem sírtam, hanem mikor énekeltél, mint a rajzfilmekben elkezdett folyni a könnyem. Nem sírásnak éltem meg, hanem mérhetetlen boldogságnak. Isteni volt

– fogalmazott újfent elérzékenyülve a színész-műsorvezető.

Dér Heni továbbjutott az adásból, a kieső Nótár Mary volt ezúttal.