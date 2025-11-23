Az egykori orosz kémnő elárulta, hogyan manipulálták szexuális hadviseléssel a briteket

Egy volt FSZB-kém, akit magas rangú célpontok elcsábítására képeztek ki, arról mesélt, hogy a női ügynökök milyen taktikákat alkalmaznak a célpontjaik ellen – írja a Sun.

A jelenleg 41 éves Aliia Roza az Egyesült Államokban él, és a kémből lett influenszer Oli London legjobb barátja – akiről legutóbb akkor írtunk, amikorra már megbánta, hogy 100 millióból Barbie-vá műttette magát, és ma már inkább Ken babaként él. A különböző gálákon Ken mellett Barbie-ként tündöklő Roza azonban hosszú utat járt be, mire Amerikáig jutott, korábban az orosz hatóságok a csábítás, a befolyásolás és a manipuláció művészetére tanították, hogy beépüljön és információkat szerezzen drogbandáktól.

Nyugaton ezt nem tehetnék meg

Az apja magas rangú tiszt volt, és amikor a lány betöltötte a tizennyolcat, a KGB katonai akadémiájára küldték tanulni, állítólag ugyanarra a képzésre, amelyen Putyin is végzett 1975-ben. A 350 lány közül bekerült abba a négy fős csoportba, akiket arra képeztek ki, hogy befolyásos férfiakat manipuláljanak, és az oktatása során a pszichológiai leckék mellett különböző szexuális technikák elsajátítására is megtanították – hasonló módszerekre, amelyeket a két világháború alatt tevékenykedő Stephanie Richter is alkalmazhatott, akit tízezer férfinél is rosszabbnak tartottak.

Amikor beírattak minket, azt mondták, hogy ezeket a technikákat senkivel se osszuk meg – még a kollégáinkkal vagy a barátainkkal se. Sok minden szólt ilyen technikákról, a férfiak pszichológiájáról – például mik a gyengeségeik? Mik a szükségleteik? Mitől félnek? Mire vágynak? Amikor megismered a különböző személyiségek pszichológiáját, megérted, hogyan manipuláld őket, hogyan vedd rá őket, hogy azt tegyék, amit akarsz. Ez egy finom manipuláció, ahol nem tudják, hogy manipulálják őket, azt hiszik, hogy ez jó nekik, és erre van szükségük, miközben az egész csak színjáték

– mondja Roza, aki már egy ideje az Egyesült Államokban él, és ott tart előadásokat.

A diplomája megszerzése után csatlakozott az FSZB-hez, és kábítószer- és embercsempész bandákba kellett beépülnie. Az egykori FSZB-kém azt mondja, hogy az oroszok és a kínaiak ezeket a taktikákat használják nyugati országokban élő, például brit és amerikai célpontoknál. Szerinte egyedül Oroszország és Kína ügynökei alkalmaznak pszichológiai és szexuális hadviselést, úgy véli, nyugaton az emberi jogi normák miatt ezt már nem tehetik meg.

De Kínában és Oroszországban emberi kapcsolatokat használnak, mert ez a legegyszerűbb és legolcsóbb módszer

– osztotta meg Roza.

Az utolsó küldetés

A nő az utolsó küldetésén egy befolyásos drogbanda vezérét csábította el, és az általa szerzett információk segítségével többeket letartóztattak. A banda tagjai azonban felismerték, hogy Roza az FSZB-nek dolgozik, ezért kivitték egy erdőbe, megverték, és állítólag csak azért nem ölték meg, mert a Vlagyimir néven említett szeretője ezt megakadályozta. A férfi azóta már nem él, de azt javasolta Rozának, hagyja el a gyerekével együtt Oroszországot.

Miután kisfiával együtt elmenekült Oroszországból, a nő közel két évtizedig hallgatott a hátteréről, azonban már felfedte a személyazonosságát, és arra szeretne megtanítani másokat, hogyan védekezzen a manipulációs technikák ellen, és hogyan legyen több önbizalmuk.

Most nőket tanítok arra, hogyan legyenek magabiztosak, hogyan ismerjék fel a manipulációt, különösen a férfiakkal való kapcsolataikban, mert engem is manipuláltak már. Szó szerint szexkereskedelem áldozatává tettem magam a parancsnokaim és a feletteseim miatt, de akkoriban ezt nem tudtam. Később jöttem rá. Az összes diákom azt mondja, hogy »ez nagyon klassz, én is ügynök szeretnék lenni«, de a helyzet az, hogy ez egy nagyon veszélyes munka.

Aliia Roza hozzátette, szerinte az emberek nem tudják, hogy valójában hány női ügynök halt meg és áldozta fel magát azért, hogy a civilek békésen aludhassanak éjszaka; ő arra próbálja meg felhívni mások figyelmét, hogy ez nem olyan, mint egy romantizált James Bond-film.