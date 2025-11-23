Régen csak a szegények ették, de egyre népszerűbb ez az olcsó étel

Sok gyerek kedvence volt az ikonikus fahéjas-cukros vagy épp a mákos nudli, míg mások inkább sósan szerették elfogyasztani – idézte fel a Meglepetés a magyar konyha egyik régi, de annál népszerűbb fogását. Az öt hozzávalóból elkészíthető nudli sokoldalúsága abban rejlik, hogy tésztájának alapja a krumpli, amely sütve és főzve egyaránt finom, és szinte bármilyen ízesítéssel tálalható.

Nudlitörténelem

A közép-európai konyha legkedveltebb tésztás fogásai közé tartozik a nudli, mivel gyorsan és egyszerű alapanyagokból elkészíthető, ráadásul rendkívül változatosan fogyasztható. Habár rokonságban áll a német schupfnudel és az olasz gnocchi ízvilágával, mégis sikeresen megőrizte a magyaros karakterét. Magyarországon már a XIX. században is elterjedt étel volt, leginkább a paraszti háztartásokban, hiszen a burgonya és a liszt már akkor is viszonylag könnyen beszerezhető alapanyagnak számítottak, amelyekből laktató ételeket lehetett készíteni.

Hogyan készítik?

Azt már korábban megírtuk, hogy nem a tejszíntől lesz igazán krémes a tésztaszósz, valamint a tudomány már a tökéletes tésztafőzés titkára is rájött, azonban a krumplinudli kicsit más tészta, miután vízben főzve és olajban sütve is elkészíthető. Ha édesen szeretnénk fogyasztani, ízesíthetjük lekvárral, mákkal, dióval, porcukorral, ha pedig sósan is megkóstolnánk, kevés borssal és savanyú káposztával, de akár tejföllel vagy paradicsomszósszal is bátran kombinálható – a variációknak csak a képzeletünk és az ízlelőbimbóink szabnak határt.

Hozzávalók:

2 kávéskanál só

2 kávéskanál olaj

1 darab tojás

50 dkg krumpli

40 dkg liszt

Elkészítés:

Hámozzuk meg a burgonyát, majd vágjuk kockákra és főzzük puhára. Ha elkészült, szűrjük le, sózzuk meg, és mielőtt kihűlne, nyomkodjuk krémes állagúra. Amint kihűl, adjuk hozzá az olajat, a tojást és a lisztet, és készítsünk egy jól kezelhető, sima állagú tésztát – a liszt pontos mennyiségét a burgonya fajtája dönti el. Ezután sodorjunk hosszú rudakat a tésztából és vágjuk fel kis nudlikra. Süssük ki forró olajban pár perc alatt vagy dobjuk lobogó vízbe.