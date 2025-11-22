Miss Universe 2025: megszólalt a világverseny döntője után a Magyarországot képviselő Dezsényi Kincső

A minap tartották Thaiföldön a Miss Universe 2025-ös nemzetközi döntőjét, melynek végén Miss Mexikó fejére került a korona. Magyarországot Dezsényi Kincső képviselte a világversenyen, aki a döntő előtt nem sokkal komolyan megbetegedett, a kórházban kapott gyógyszertől pedig még rosszabbul lett. A szépségkirálynőnek szerencsére sikerült felépülnie, ám a legjobb 30 versenyző közé nem került be, akiknek lehetőségük nyílt részt venni a döntőn.

Dezsényi nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében írt arról, milyen érzések vannak most benne.

Hihetetlenül boldog és hálás vagyok, hogy elnyertem a Miss Universe Hungary címet, és hogy részt vehettem egy ilyen magas szintű nemzetközi versenyen. A verseny során rengeteget tanultam, és valóban fejlődöttem abban, hogyan lehetek még jobb és hitelesebb szépségkirálynő. Szívből köszönöm mindenkinek, aki támogatott. A bátorításotok a világot jelenti számomra

– fogalmazott a szépségkirálynő, hozzátéve: