Reviczky Gábor számára megterhelőek a fellépések: Most már inkább nyűgnek tűnik

Reviczky Gábor nemrég a Tények Plusz stábjának adott interjút, melyben elárulta, mi mindenen ment keresztül az elmúlt időszakban. A színész otthonában készült riportból kiderült, hogy napok óta fagyoskodnak, mert elromlott a házban a fűtés.

A színművész jelenleg minden nap dolgozik, több forgatás is vár rá, de úgy érzi, már képtelen eleget tenni az efféle munkáknak. Orvosnál legutóbb akkor járt, amikor nemrégiben kiesett az autójából. Egy forgatásról ért éppen haza, a háza előtt történt vele a baleset.

Kinyitottam, ki akartam szállni és kizuhantam a kocsiból, rá a térdemre

– mesélte.

Reviczky a nyáron egy szívműtéten is átesett. Bevallása szerint gyógyulását akkor egy kvázi csodaszernek köszönhette.

Kellett egy infúzió, olyan, amit nem használnak Magyarországon. Olaszországból kaptam. Azzal rendbejött, egy infúziótól.

A csodaszerről többet nem árult el, csupán annyit tett hozzá, hogy neki minden baját meggyógyította, és még egy adagot kell majd kapnia.

A beszélgetés alkalmával a színész arról is szót ejtett, hogy a 80-hoz közeledve az is megterhelő számára, hogy messze lakik a fővárostól, így ha Budapesten van dolga, az három órát vesz el a napjából.

Az az igazság, hogy amikor elkezdem, akkor elkezd működni minden. De olyan nagy kedvet még előadás előtt sem érzek, hogy na, most előadásom van. Most már inkább nyűgnek tűnik

– fogalmazott.