„Örülök, hogy megszabadultam tőle” – a Házasság első látásra házaspárjai döntöttek jövőjükről

A Házasság első látásra pénteki adásában több pár útja a végéhez ért: először Rita és Sanya döntöttek jövőjükről, majd őket követte Réka és Ricsi.

Utóbbi fölolvasta levelét a feleségének, és végül arra a döntésre jutott, hogy szeretné folytatni a házasságukat. Őt követték Réka érzelmes sorai, aki azonban nemet mondott a folytatásra. Így végül barátokként búcsúztak el.

Sokkal érdekesebb volt Attila és Miló Viki levelei: míg a férj – hiába a felesége folytonos érzelmi és fizikai elutasítása – a folytatásra voksolt, Miló egyértelműsítette, hogy Attila semmilyen körülmények között nem lesz a társa a jövőben. Attila úgy fogalmazott, mikor meghallotta neje érvelését, legszívesebben megmásította volna döntését, és ő is nemet mondott volna.

Van bennem csalódottság és felszabadultság. Végre valahára megtudtam, kivel voltam házasságában: örülök, hogy megszabadultam tőle!

– vágta rá Attila.

A következő adásban Rebeka és Zsolt, valamint Dani és Kármen is elmondják, hogyan döntöttek.