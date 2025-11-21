Házasság első látásra: Rita döntött, elárulta, szeretné-e folytatni Sanyával a házasságukat

A döntésem tehát… igen. Szeretnék még egy esélyt adni ennek a kapcsolatnak. Nem azért, mert könnyű, hanem mert hiszek a fejlődésben. Hiszem, hogy tudunk egymásnak segíteni, hiszem, hogy tanulhatunk egymástól. Rita, maradsz továbbra is a feleségem

– vezette fel kérdését Sanya a Házasság első látásra csütörtöki epizódjában, Ritát is meglepve. A műsor hamarosan véget ér, így a pároknak dönteniük kell arról, együtt maradnak-e a jövőben is.

A pénteki adás azzal kezdődött, hogy Ritának választ kellett adnia Sanya kérdésére:

Kezdetektől fogva azt mondtad, nem tetszem, nem vagyok az eseted, sorolhatnám. Most váratlanul ért. Nem tudom, mit mondjak. Örülök neki egyébként. És tényleg köszönöm, egy teljesen más Sanyát látok, mint anno azt, aki az esküvőn láttam.

Majd úgy döntött:

Heteken keresztül azt éreztem, elutasítasz, nem próbáltál megismerni. Idővel sértő lettél: éreztetted velem, hogy kellemetlen vagyok a számodra. Mégis: voltak pillanatok, amikor történt valami. (…) Tanultam ebből az egészből, főleg magamról: határaimról, értékeimről, hogy mire van szükségem egy kapcsolatban. (…) Nehezen hoztam meg a döntést, de ez engem véd: azt, aki vagyok, azt, amit megérdemlek. Szeretném, ha boldog lennél a jövőben, de nem velem. Sanya, én nem akarok a feleséged lenni

– zárta sorait Rita.