Az interneten futótűzként terjedt el egy videó, amin egy alabamai fodrász megtépte és a haja levágásával fenyegette vendégét – írta meg a WBRC.

A botrányos incidens az alabamai Birminghamben történt. Jessica Odom azért kereste fel a Mama Gifted Hands nevezetű szalont, hogy a korábbi egyeztetéseknek megfelelően készítsék el számára a kiválasztott fonatokat.

A nő TikTokon osztotta meg a vele történteket videójában, ami már 155 ezer like-ot kapott. A videóban Jessica megmutatja a korábbi üzenetküldési előzményeket a fodrásszal, amelyekben megbeszélik az időpontot, a fonatok hosszúságát, és az összeget is, 200 dollárt, tehát nagyjából 66 ezer forintot.

Belenéztem a tükörbe és imádtam a végeredményt. A táskámhoz nyúltam, és kivettem a megbeszélt 200 dollárt és a fodrásznak adtam.

– derül ki az eseményekről, amelyek ezt követően hamar drámai fordulatot vettek.

A nő elbeszélése szerint a fodrász a pénzt a tulajnak adta, aki elégedetlenkedve jelezte az ügyfélnek, hogy 250 dollárt kérnek, követelni kezdtek a nőtől még 50 dollárt, amit a nő megtagadott. Ezek után kezdődött meg a videón látható kiabálás, ráncigálás, és a szalon bejárati ajtajának bezárása.

A videón látható, amint a védtelen Jessica kiabálva kéri, hogy engedjék el a haját. Egy nő – feltételezhetően a tulaj –, visszakiabál: „Gyerünk, videózz csak”. Jessica elmondása szerint nagyjából egy óráig tarthatták fogva, eközben mindvégig igyekezett kiszabadulni és rendőrséget hívni. A hatóság emberei meg is érkeztek, letartóztatás nem történt.

A hajtépés nem ért véget eredmény nélkül: a nő elmondása szerint a dulakodás és hajrángatás következtében a fején egy kopasz folt éktelenkedik.

A helyi rendőrkapitányság vizsgálja az ügyet.