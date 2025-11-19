innaschóbert lara
Élet-Stílus

Schóbert Lara Innával posztolt közös videókat, a román énekesnő magyar szavakat is mondott

Medios y Media / Getty Images és Varga Jennifer / 24.hu
admin Grósz Petra
2025. 11. 19. 07:14
Medios y Media / Getty Images és Varga Jennifer / 24.hu

Schóbert Lara a minap Innával posztolt közös fotót a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetébe, majd több videót is megosztott, melyeken együtt szerepelnek.

A felvételek szerint az influenszer bokszmozdulatokat tanított a román énekesnőnek, aki néhány magyar szót is mondott. Amikor Schóbert azt kérdezte tőle, hogy készen áll-e, azt felelte, „kész vagyok”, később pedig megkérdezte, hogy mondjuk magyarul az angol fight szót, majd Schóbert után ő is elismételte, hogy „harc”.

@itslaraschobert Pt.1 Boxing with @INNA 💖🥊 #boxing🥊 #INNA #foryou #budapest ♬ eredeti hang - Lara Schobert

Inna kesztyűzni is akart a Sztárbox-bajnokkal, amit szintén videóra vettek.

@itslaraschobert Pt.2 @INNA 💖🥊 #boxing🥊 #INNA #foryou #budapest #harc ♬ Hot - Play & Win Radio Version - INNA

Az énekesnő egyébként a hónap végén Budapesten ad koncertet. Hogy november 28-ig Magyarországon marad-e, nem tudni, mindenesetre legutóbbi Instagram-posztjában azt írta friss fotói mellett:

Budapest, csak azért jöttem, hogy köszönjek.

Innáról legutóbb akkor írtunk, amikor Jákob Zoltánnal körmös himnuszt készítettek:

Kapcsolódó
„Azt akarom, hogy Amerikában is ez legyen a menő” – Jákob Zoltán körmös himnuszt készített Innával
Már milliós nézettsége van a közös dalnak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Így halt meg Vörösmarty Mihály
Megszavazta az amerikai képviselőház az Epstein-akták nyilvánosságra hozását
Külön tölti a karácsonyt Marsi Anikó és a férje
Kibújt a szög a zsákból, pepihúsként összevagdosott, virtigli brüsszelita arcok
Szekszárdi orvosnő halála: tényleg szabadon kisétálhat egy beteg a kórházból?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik