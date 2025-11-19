Schóbert Lara Innával posztolt közös videókat, a román énekesnő magyar szavakat is mondott

Schóbert Lara a minap Innával posztolt közös fotót a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetébe, majd több videót is megosztott, melyeken együtt szerepelnek.

A felvételek szerint az influenszer bokszmozdulatokat tanított a román énekesnőnek, aki néhány magyar szót is mondott. Amikor Schóbert azt kérdezte tőle, hogy készen áll-e, azt felelte, „kész vagyok”, később pedig megkérdezte, hogy mondjuk magyarul az angol fight szót, majd Schóbert után ő is elismételte, hogy „harc”.

Inna kesztyűzni is akart a Sztárbox-bajnokkal, amit szintén videóra vettek.

Az énekesnő egyébként a hónap végén Budapesten ad koncertet. Hogy november 28-ig Magyarországon marad-e, nem tudni, mindenesetre legutóbbi Instagram-posztjában azt írta friss fotói mellett:

Budapest, csak azért jöttem, hogy köszönjek.

