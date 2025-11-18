l.l. juniorfrey tímea
Élet-Stílus

„Azt sem tudtam, hogy volt felesége” – barátnője alig ismerte L.L. Juniort, mielőtt összejöttek

Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 11. 18. 18:10
Varga Jennifer / 24.hu

Együtt adott interjút L.L. Junior a párjával, Frey Tímeával, a beszélgetés Hajdú Péter műsorának pénteki adásában lesz majd látható. Az előzetesből kiderült, egy klipforgatáson találkoztak egymással, azelőtt a táncosként dolgozó Frey nem igazán volt tisztában a Fekete Vonat egykori tagjának zenei munkásságával.

Ismertem pár dalát, de csak a legalapabbakat. Én teljesen máson nőttem fel, például Fluor Tomin. Nekem ő annyira kiesett, hogy nem is hallottam róla semmit. Azt sem tudtam, hogy volt felesége például, pedig volt egy pár

– mondta el Frey Tímea, aki a műsorban családja anyagi helyzetéről, valamint arról is beszélt, mit szóltak a szülei L.L. Junior róla szóló, őt nem túl szép színben feltűntető számáról.

A rapper valamikor az év elején jött össze a háttértáncosával, de a kapcsolat viharosan alakult, a közösségi oldalaikon közzétett posztjaik alapján többször szakítottak. L.L. Junior egy ponton a munkakapcsolatukat is beszüntette, azonban most úgy tűnik, szent  béke közöttük.

