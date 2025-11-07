Egy pelenkát viselő birka borzolta a kedélyeket egy lengyel Intercityn – videó

Egy egészen furcsa útitársra lehettek figyelmesek azok az emberek, akik kedden a Krakkóból Varsóba tartó gyorsvonaton utaztak, hiszen a PKP Intercity Pendolino egyik utasa egy pelenkát viselő juh volt, ami zavartan az ülések között bóklászott.

A TVP World nevű lengyel hírcsatorna szerint a vonaton utazott a Jog és Igazságosság Párt egyik parlamenti képviselője, Mariusz Krystian is, akit annyira felháborított a haszonállat szenvedése, hogy több videót is megosztott az esetről a közösségi oldalán.

Jelenleg egy Varsóba tartó vonaton utazom. És azon tűnődöm, hogy ez még mindig egy személyvonat, vagy már egy marhavagon

– jegyezte meg viccesen a képviselő.

A videóhoz hozzászóló kommentelők között sokan voltak, aki szórakoztatónak találták a gondolatot, hogy egy haszonállat utazik egy modern, nagysebességű személyvonaton. De a hab a tortán a legtöbbeknek az volt, hogy a juh pelenkát viselt.

A politikus azonban egyáltalán nem volt elragadtatva a birka jelenlététől, és élesen bírálta az állat tulajdonosát a nem hagyományos állatszállítási módszer miatt, valamint a vasúttársaságot is, amiért engedélyezték a juh felszállását.

A politikus aztán a második videójában vissza is utasította ezeket a pozitív kommenteket.

A Wadowice24.pl helyi hírportálnak adott interjúban Krystian elmondta, hogy beszélt egy haszonállatokkal foglalkozó szakértővel, aki szerint

a gyorsvonaton való utazás rendkívül stresszes lehet egy állat számára, még akkor is, ha külsőleg nyugodtnak tűnik.

Sokan írtátok, hogy erről az állatról rendesen gondoskodtak! Nonszensz! Az állat meg volt ijedve és stresszes volt. Így néz ki a »progresszív« állatkínzás

– fogalmazott a képviselő. Majd azt is hozzátette, hogy ő személy szerint úgy érzi, hogy „az emberek túl messzire mennek, amikor állatokat visznek a vonatra”.

Bár a helyzet szokatlan volt, a juh és tulajdonosa állítólag a PKP Intercity, a Pendolino üzemeltetőjének utazási szabályzatának megfelelően járt el. A jelenlegi szabályok szerint ugyanis úgy lehet élő állatokat szállítani a társaság járatain, ha a jegyvásárlás mellett pelenkát is ad rájuk a gazdájuk.