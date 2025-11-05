Még chaten se káromkodjunk, ha Dubajban vagyunk – figyelmeztet egy influenszer

Dubai sokak kiszemelt nyaralási helyszíne, az egyik legtrendibb utazási cél, főleg mostanában, mikor Magyarországon is egyre csúfabb az idő. Az évi 15 millió turistát fogadó ország tele van luxussal, homokos tengerparttal, és nagyon szigorú szabályokkal. Olyanokkal, amikről itthon eszünkbe nem jutna, hogy máshol büntetést vonnak maguk után.

Janelle Ciara eredetileg egy hónapot tervezett eltölteni az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városában, de annyira megtetszett neki – ahogy sok magyar ingatlanbefektetőnek is –, hogy már beadta vízumkeresetét, hogy tovább maradhasson. TikTok-oldalán megosztott egy videót, amiben az ottani szigorú törvényekre figyelmeztet. Például:

Vannak olyanok, akiket már csak azért is megbírságoltak, mert durva vagy káromkodó üzeneteket osztottak meg a WhatsAppon, a Facebookon és más közösségi média platformokon

– idézi a Mirror. Kijelentését megerősítik a brit kormány honlapján található utazási tanácsok is: „Törvénybe ütközik a káromkodás és a durva gesztusok gyakorlása, beleértve az online felületeket is, mivel ezek obszcén cselekedetnek minősülnek. Börtönbe zárhatják vagy kitoloncolhatják. Legyen különösen óvatos, amikor a rendőrséggel és más tisztviselőkkel kommunikál.”

A brit nő arra is figyelmeztet, hogy Dubajban nem hogy alkoholt inni nem szabad nyilvános helyeken, részegen sem lehet ott tartózkodni.

Az alkoholfogyasztás vagy a részegség tilos nyilvános helyeken. Csak engedéllyel rendelkező helyeken szabad inni: bárokban, éttermekben és szállodákban. Ha nyilvános helyen ittas vagy, pénzbírsággal sújthatnak, sőt, börtönbe is kerülhetsz.

Egy másik tiltott dolog az emírségben a PDA (public display of affection, magyarul nyilvános vonzalommegnyilvánulás), azaz nyilvánosan kimutatni valakivel való összetartozásunkat, a nyilvános csókot, kézfogást, ölelést, túl intimnek tartják, heteroszexuálisok között is, a homoszexualitást pedig nyélből elutasítják, kitoloncolással, börtönnel büntetik.

Emellett Janelle Ciara és a brit kormány is azt ajánlja a visszafogott öltözködést, a strandot elhagyva mindenképpen öltözzünk fel. A nőknek el kell takarniuk a vállukat, térdüket, alsóneműjük nem lehet látható, az átlátszó ruházatot is kerülni kell.