Megfojtotta a mostohaapját, miután fotókat talált nála takarítás közben

2021. január 1-én különös hívás futott be a San Diego-i sheriff hivatalába. Egy férfi azt állította, úgy gondolja, egy barátnője, Jade Janks szilveszter esete begyógyszerezte, majd megfojtotta a saját mostohaapját. A férfi elmondta, a barátnője őt kérte meg, hogy segítsen neki elszállítani a holttestet.

A rendőrség kiment Janks házához, aki az állítólagos áldozat, Thomas Merriman szomszédjában lakott. Hamarosan meg is találták a 64 éves férfi holttestét a háza előtti felhajtón, egy kupac szemét alatt.

Janks és a mostohaapja közel álltak egymáshoz.

A férfi 1995-ben vette feleségül mostohalánya anyját, amikor Janks 14 éves volt. A lány elfogadta apjának a férfit, aki mindig a lányának nevezte őt. Szoros kapcsolatban maradtak azután is, hogy Merriman és Janks anyja elváltak. Sőt! Jade azt mondja a válás után egyfajta pótanyja lett az Merriman és az anyja közös gyermekének, vagyis a féltestvérének. A nő azt mondta ez a nehéz időszak igazán összekovácsolta őket a mostohaapjával.

Jank és Merriman egymás szomszédjai voltak, és amikor a férfi nem sokkal a halála előtt balesetet szenvedett, mostohalánya azonnal magához költöztette a férfit, hogy ápolhassa, amíg felépül.

Amikor a holttestről kérdezték, Janks azt mondta, a mostohaapja rosszul érezte magát és elaludt az autójában. Ő csak másnap reggel fedezte fel a holttestet a saját kocsijában, mire pánikba esett és megpróbálta elrejteni a holttestet.

Az ügyészség megvádolta a nőt a gyilkossággal, ám Merriman boncolásának jegyzőkönyve Janks fura sztoriját támasztotta alá. A halottkém szerint az áldozat vényköteles gyógyszerek túladagolása miatt halhatott meg.

Csakhogy, amikor az ügyészség feltörte Jade Janks telefonját kiderült, hogy szilveszter éjjelén a nő több üzenetet küldött egy férfinak arról, hogy gyógyszerekkel elkábította, majd egy nejlonzacskóval megfojtotta a mostohaapját. Janks a férfit egy közös barátjukon keresztül ismerte meg, egy héttel a mostohaapja halála előtt.

2020. december 23-án, míg mostohaapja kórházban volt, Janks átment a férfi házába, hogy kitakarítson.

Ekkor találta meg saját meztelen fotóit szépen, testrészenként rendszerezve a mostohaapja számítógépén.

Janks azt mondja, a képeket a korábbi párkapcsolatai során, a partnereinek készítette, fogalma sincs, hogyan kerültek a mostohaapjához, a férfinak sohasem lett volna szabad látnia őket.

„A legszörnyűbb, leggyomorforgatóbb érzés volt, amit valaha éreztam. Hánynom kellett és úgy éreztem, képtelen vagyok hozzáérni a saját bőrömhöz. Nincsenek rá szavak, még mozifilmet sem tudok mondani, ami ennyire beteges lenne” – mondta a bíróságon Janks.

Miután megtalálta a fotókat, Janks egy barátjától kért segítséget. Azt mondta, szüksége van egy profira, aki vigyázni tudna rá, mert úgy érzi, nincs biztonságban. A barát adta meg neki annak a férfinak az elérhetőségét, akinek Janks az üzeneteket küldte szilveszter éjjelén.

Jade Janks a meztelen fotók titkának napvilágra kerülése után is tagadta a gyilkosságot, de a bíróság 2023-ban bűnösnek találta és 25 év börtönre ítélte. A fellebbviteli bíróság 2024 októberében jóváhagyta a korábbi ítéletet.