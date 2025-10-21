Tizenöt percért több mint ötvenezer forintot kért az Etele Plaza parkolóautomatája

Moziba akart menni olvasónk október 18-án szombaton az Etele Plazába. Mivel nem kapott jegyet az általa kiválasztott filmre, hazaindult. A parkolóban aztán azt vette észre, hogy bár nagyjából 15 percet töltött az üzletközpontban, a parkolóautomata több mint 53 ezer forint parkolási díjat kér tőle.

A férfi fotót készített az automata képernyőjéről, amelyet feltöltött a Facebookra. Azt írja, hogy a parkoló ügyeletesétől megtudta: rendszerhiba történt. Az ügyeletes azt mondta, kiengedi a férfit a parkolóból, de e-mailben kérnie kell majd a parkolási díj törlését.

Ő e-mail helyett telefonált, megtudta, hogy valóban törölték az 53 ezer forintos összeget, ami megnyugtató vége lehetne a történetnek, olvasónkban azonban felmerült, mi történt volna, ha reflexből bankkártyával kifizeti az irreálisan magas összeget?

Később pedig az is kiderült, hogy az eset valószínűleg nem egyedi: miután megosztotta történetét a Facebookon, a férfinek valaki elküldött egy fotót, melyen az látszik, hogy ugyanaz az automata májusban több mint 2,3 millió forintot számlázott ki parkolásért.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük az Etele Plazát.