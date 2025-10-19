agresszívvidraszörfdeszkarablás
Harapott, majd szörfdeszkát rabolt az agresszív vidra

2025. 10. 19.

Különös eset játszódott le a kaliforniai Santa Cruz partjainál kotóber 14-én, kedden – írja egy helyi hírportál.

A szörfös Isabella Orduna a deszkáján hasalva evezett befelé a vízben, amikor hirtelen éles fájdalom hasított a lábába. Lefordult a deszkájáról, majd mire felnézett, azt látta, hogy egy vidra tanyázik a szörfdeszkán.

Amikor Orduna megpróbálta megközelíteni, az állat agresszíven jelezte, hogy nem hajlandó lemászni a deszkáról. A nő azt mondja, fogalma sem volt, mit kellene tennie. Szerencsére egy másik szörfös, aki szemtanúja volt az eseményeknek segítséget hívott.

A vízimentők húsz perccel a harapást követően húzták ki Ordunát a vízből, majd a deszkáját is visszaszerezték.

Az elmúlt két nyáron a 841-es számú jeladót viselő nőstény vidra több szörfdeszkát is elrabolt Santa Cruz térségében. Az a vidra már nem viseli a jeladót, így nem tudni, hogy Orduna deszkáját ugyanaz az állat foglalta el, vagy akadt egy követője.

