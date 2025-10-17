Heten erőszakolták meg a motoros infulencert, a férjét kényszerítették, hogy végignézze

Hét férfi erőszakolta meg Indiában a 28 éves motoros influencer Fernanda Gonzalezt, aki férjével, a 63 éves Vicentével az Egyesült Királyságból motorral akart eljutni Új-Zélandra – írja a Mirror című brit bulvárlap.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vicente Barberá (@vueltaalmundoenmoto) által megosztott bejegyzés

A házaspár 2024 végén Indiából Nepál felé tartott, amikor egy éjszaka Dzshárkhand állam Dumka körzetében ismeretlen férfiak ütöttek rajta a táborukon. Vicente arcát szétverték egy bukósisakkal, majd kést szorítottak a torkához és azzal fenyegették, hogy megölik.

A hét támadó bántalmazni kezdte a Fernandát, majd egymás után megerőszakolták. A házaspár azt mondja, bár a férfiak elraboltak tőlük néhány apróbb tárgyat, egyértelműen a nemi erőszak volt a céljuk.

Az indiai hatóságok azt közölték, az elkövetők közül három embert elfogtak, és a rendőrségen belül egy külön csoportot alakítottak, akiknek az egyetlen feladatuk az, hogy elfogják a maradék négy támadót. A házaspárnak egymillió rúpia (kb. 3,8 millió forint) kártérítést ajánlottak fel.

Fernanda és Vicente hazautaztak, de a motorjaikat és a felszerelésüket hátrahagyták. Azt mondják, ha Fernanda felépül, visszatérnek, folytatják ázsiai túrájukat és teljesítik eredeti céljukat, hogy eljussanak Új-Zélandra.