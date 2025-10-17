LIDL 4 keréken: mozgó bolt segíti a kistelepülések élelmiszer-ellátását

A Lidl megy el a vásárlókhoz
A mozgó bolt ötlete egyszerű, mégis formabontó: ha a vásárló nem tud eljutni a boltba, akkor a bolt megy el hozzá. A Lidl 4 keréken névre keresztelt, kifejezetten erre a célra átalakított kisbusz október 17-től járja az országot, és 48 olyan kistelepülésre gurul be, ahol sokszor több tíz kilométerre van a legközelebbi áruház.
A járműben több mint 80-féle termék kapott helyet – a friss zöldségektől és gyümölcsöktől kezdve a tejtermékeken és konzerveken át egészen a fagyasztott áruig. A kínálat kialakításakor a legfontosabb szempont az volt, hogy a mindennapi élethez szükséges alapélelmiszerek is elérhetők legyenek. Mindezt ugyanazon az áron, mint bármelyik Lidl-üzletben az országban.
Országosan jelenleg 216 áruházunk van, de vannak olyan kistelepülések, ahol több tíz kilométert is kell utazni azért, hogy elérjenek a vásárlók egy Lidl-üzletbe. Ezeken a településeken pedig sokszor nincs megfelelő élelmiszerbolt helyben, vagy csak korlátozott kínálattal találkozhatnak az ott élők. Ezért döntöttünk úgy, hogy most a Lidl 4 keréken megy a vásárlókhoz
– mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke a mai eseményen.
Van, ahol a bevásárlás is kihívás
Magyarországon ma is több tucat olyan kistelepülés van, ahol egy alapvető bevásárlás is komoly szervezést igényel. Sok helyen már nem működik bolt, vagy ha igen, a választék erősen korlátozott. Az idősek, a családosok vagy azok, akik nem rendelkeznek gépjárművel, gyakran kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. A Lidl kezdeményezése ezért nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem valódi segítség a vidéki élet mindennapjaiban.
A mozgó bolt minden állomáshelyén néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mielőtt továbbindul a következő faluba – így mindenki lehetőséget kap arra, hogy elérhető áron jusson minőségi élelmiszerhez.
Hiszünk abban, hogy a vidék támogatása és fejlesztése kulcsfontosságú, ezért piacvezető szereplőként úgy döntöttünk, hogy ezúttal a Lidl megy el a vásárlókhoz. Számunkra ez nemcsak egy innovatív kezdeményezés, hanem egy gesztus a vidéki közösségek felé, hogy tudják, számíthatnak ránk.
– hangsúlyozta Szlavikovics Zita.
Faluról falura – 48 település, 27 ezer ember
A Lidl 4 keréken program első körében 48 települést érint, ahol összesen mintegy 27 ezer ember él. A legkisebb falu, ahová a mozgó bolt begördül, a százfős Vekerd, a legnagyobb pedig az alig több mint ezer lakosú Alsószentmárton.
A mozgó üzlet minden helyszínen a település központjában áll meg – sok helyen ez lesz az első alkalom, hogy a helyiek Lidl-termékekhez juthatnak a saját falujukban.
A kezdeményezésben több mint 70 Lidl-munkatárs vesz részt, akik napi szinten gondoskodnak a gördülékeny működésről és a vásárlók kiszolgálásáról.
Innováció a vásárlók szolgálatában
A mozgó boltban modern hűtő- és fagyasztóegységek, valamint a friss áruk tárolására alkalmas polcrendszerek kaptak helyet. A Lidl célja, hogy a vidéki térségekben élők is ugyanazt a színvonalat tapasztalják meg, mint a nagyvárosi üzletekben.
A vállalat tervei szerint, ha az őszi országjárás sikeres lesz, a kezdeményezés folytatódik 2026-ban is, és újabb településekkel bővül a lista.
„Bízom benne, hogy ezzel az innovatív megoldással örömet és valódi segítséget hozunk mindazoknak a családoknak, akikhez eljutunk. És talán egy új fejezetet nyit a Lidl történetében, amelyben még közelebb lépünk vásárlóinkhoz, és megmutatjuk, hogy minden tevékenységünk középpontjában valóban ők állnak” – tette hozzá Szlavikovics Zita.
A Lidl Magyarországról
A Lidl 2004 óta van jelen hazánkban, ma már 216 üzlettel és több mint 9500 munkavállalóval szolgálja ki vásárlóit. Termékeinek közel 60 százaléka magyar beszállítóktól származik, és a vállalat 2025-ben ismét elnyerte a Top Employer Hungary minősítést. Az új mozgó bolt kezdeményezéssel a cég most nemcsak a fenntartható fejlődést, hanem a társadalmi felelősségvállalást is új szintre emeli – a minőségi élelmiszerekhez való hozzáférés immár négy keréken gördül az emberekhez.