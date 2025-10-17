LIDL 4 keréken: mozgó bolt segíti a kistelepülések élelmiszer-ellátását

A Lidl megy el a vásárlókhoz

A mozgó bolt ötlete egyszerű, mégis formabontó: ha a vásárló nem tud eljutni a boltba, akkor a bolt megy el hozzá. A Lidl 4 keréken névre keresztelt, kifejezetten erre a célra átalakított kisbusz október 17-től járja az országot, és 48 olyan kistelepülésre gurul be, ahol sokszor több tíz kilométerre van a legközelebbi áruház.

A járműben több mint 80-féle termék kapott helyet – a friss zöldségektől és gyümölcsöktől kezdve a tejtermékeken és konzerveken át egészen a fagyasztott áruig. A kínálat kialakításakor a legfontosabb szempont az volt, hogy a mindennapi élethez szükséges alapélelmiszerek is elérhetők legyenek. Mindezt ugyanazon az áron, mint bármelyik Lidl-üzletben az országban.

Országosan jelenleg 216 áruházunk van, de vannak olyan kistelepülések, ahol több tíz kilométert is kell utazni azért, hogy elérjenek a vásárlók egy Lidl-üzletbe. Ezeken a településeken pedig sokszor nincs megfelelő élelmiszerbolt helyben, vagy csak korlátozott kínálattal találkozhatnak az ott élők. Ezért döntöttünk úgy, hogy most a Lidl 4 keréken megy a vásárlókhoz

– mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke a mai eseményen.

Van, ahol a bevásárlás is kihívás

Magyarországon ma is több tucat olyan kistelepülés van, ahol egy alapvető bevásárlás is komoly szervezést igényel. Sok helyen már nem működik bolt, vagy ha igen, a választék erősen korlátozott. Az idősek, a családosok vagy azok, akik nem rendelkeznek gépjárművel, gyakran kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. A Lidl kezdeményezése ezért nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem valódi segítség a vidéki élet mindennapjaiban.

A mozgó bolt minden állomáshelyén néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mielőtt továbbindul a következő faluba – így mindenki lehetőséget kap arra, hogy elérhető áron jusson minőségi élelmiszerhez.

Hiszünk abban, hogy a vidék támogatása és fejlesztése kulcsfontosságú, ezért piacvezető szereplőként úgy döntöttünk, hogy ezúttal a Lidl megy el a vásárlókhoz. Számunkra ez nemcsak egy innovatív kezdeményezés, hanem egy gesztus a vidéki közösségek felé, hogy tudják, számíthatnak ránk.

– hangsúlyozta Szlavikovics Zita.

Faluról falura – 48 település, 27 ezer ember

A Lidl 4 keréken program első körében 48 települést érint, ahol összesen mintegy 27 ezer ember él. A legkisebb falu, ahová a mozgó bolt begördül, a százfős Vekerd, a legnagyobb pedig az alig több mint ezer lakosú Alsószentmárton.

A mozgó üzlet minden helyszínen a település központjában áll meg – sok helyen ez lesz az első alkalom, hogy a helyiek Lidl-termékekhez juthatnak a saját falujukban.

A kezdeményezésben több mint 70 Lidl-munkatárs vesz részt, akik napi szinten gondoskodnak a gördülékeny működésről és a vásárlók kiszolgálásáról.

Innováció a vásárlók szolgálatában

A mozgó boltban modern hűtő- és fagyasztóegységek, valamint a friss áruk tárolására alkalmas polcrendszerek kaptak helyet. A Lidl célja, hogy a vidéki térségekben élők is ugyanazt a színvonalat tapasztalják meg, mint a nagyvárosi üzletekben.

A vállalat tervei szerint, ha az őszi országjárás sikeres lesz, a kezdeményezés folytatódik 2026-ban is, és újabb településekkel bővül a lista.

„Bízom benne, hogy ezzel az innovatív megoldással örömet és valódi segítséget hozunk mindazoknak a családoknak, akikhez eljutunk. És talán egy új fejezetet nyit a Lidl történetében, amelyben még közelebb lépünk vásárlóinkhoz, és megmutatjuk, hogy minden tevékenységünk középpontjában valóban ők állnak” – tette hozzá Szlavikovics Zita.