A Disney Worldben követett el öngyilkosságot a Disney egyik legnagyobb rajongója

Valószínűleg öngyilkosságot követett el az a 31 éves nő, akinek holttestét október 14-én találták meg az orlandói Contemporary Resort hotelnél. A megyei halottkém jelentése szerint a nő halálát tompa ütések okozták – írja a helyi sajtóra hivatkozva a Sun című brit bulvárlap.

Summer Equitz, aki elkötelezett rajongója volt a Disney rajzfilmjeinek és a nászútját is az élményparkban töltötte, tavaly jelentette be, hogy várandós.

Egyik rokona szerint a nő úgy utazott Illinois-i otthonából Floridába, hogy senkinek sem szólt. Amikor szerettei felfedezték Equitz eltűnését, külön felhívást intéztek a Disney-parkok látogatóihoz, hogy értesítsék a rendőrséget, ha meglátnák a nőt.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Amikor kedden este hat órakor holttestet találtak a Contemporary Resort hotelnél, a Disney World híres egysínű vasútjának pályája közelében, hamar elterjedt a pletyka, hogy valakit a vonat gázolt el, ám a rendőrség hamar eloszlatta a félreértéseket.

Equitz tavaly házasodott össze vőlegényével, akivel a floridai Disney Wolrdbe utaztak nászútra. A nő decemberben, egy ultrahangfelvétel megosztásával jelentette be, hogy várandós.

Summer Equitz 2012 és 2015 között jelmezes előadóként és műsorvezetőként a kaliforniai Disneylandben dolgozott, később pedig dadus és közösségimédia-tanácsadó volt. Négy évvel ezelőtt élete egyik csúcspontjának nevezte, hogy személyesen találkozhatott Bob Igerrel, a Disney vezérigazgatójával.

A Contemporary Resort hotelnél korábban több öngyilkosság is történt. Jim Hill Disney-történész azt mondja: „van ez a különös jelenség, hogy azok, akik súlyosan depressziósak, arra a helyre akarnak menni, ahová legkedvesebb családi emlékeik kötik őket, ezért a Disney Worldbe utaznak.”