disneyrajongóöngyilkosság
Élet-Stílus

A Disney Worldben követett el öngyilkosságot a Disney egyik legnagyobb rajongója

24.hu
2025. 10. 17. 18:57
Holtan találták a floridai Disney World egyik szállodájánál egy 31 éves nőt. A rendőrség szerint Summer Equitz, aki egy szó nélkül utazott el otthonról, öngyilkosságot követett el.

Valószínűleg öngyilkosságot követett el az a 31 éves nő, akinek holttestét október 14-én találták meg az orlandói Contemporary Resort hotelnél. A megyei halottkém jelentése szerint a nő halálát tompa ütések okozták – írja a helyi sajtóra hivatkozva a Sun című brit bulvárlap.

Summer Equitz, aki elkötelezett rajongója volt a Disney rajzfilmjeinek és a nászútját is az élményparkban töltötte, tavaly jelentette be, hogy várandós.

Egyik rokona szerint a nő úgy utazott Illinois-i otthonából Floridába, hogy senkinek sem szólt. Amikor szerettei felfedezték Equitz eltűnését, külön felhívást intéztek a Disney-parkok látogatóihoz, hogy értesítsék a rendőrséget, ha meglátnák a nőt.

Amikor kedden este hat órakor holttestet találtak a Contemporary Resort hotelnél, a Disney World híres egysínű vasútjának pályája közelében, hamar elterjedt a pletyka, hogy valakit a vonat gázolt el, ám a rendőrség hamar eloszlatta a félreértéseket.

Equitz tavaly házasodott össze vőlegényével, akivel a floridai Disney Wolrdbe utaztak nászútra. A nő decemberben, egy ultrahangfelvétel megosztásával jelentette be, hogy várandós.

Summer Equitz 2012 és 2015 között jelmezes előadóként és műsorvezetőként a kaliforniai Disneylandben dolgozott, később pedig dadus és közösségimédia-tanácsadó volt. Négy évvel ezelőtt élete egyik csúcspontjának nevezte, hogy személyesen találkozhatott Bob Igerrel, a Disney vezérigazgatójával.

A Contemporary Resort hotelnél korábban több öngyilkosság is történt. Jim Hill Disney-történész azt mondja: „van ez a különös jelenség, hogy azok, akik súlyosan depressziósak, arra a helyre akarnak menni, ahová legkedvesebb családi emlékeik kötik őket, ezért a Disney Worldbe utaznak.”

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A bíróság szerint a rendőrség a befőttes üveget is beleszámolta a zuglói nagy marihuánafogásba
Meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik volt parlamenti képviselője
Gázrobbanás szakított ki több lakást egy bukaresti panelból – videókon a helyszín
„Nekem ez nem férfi” – Ritának nem tetszett, hogy miután Sanya meghívta egy fagyira, utóbbi elvárta, hogy a pizzázásukat már ő állja
Mit hoz Orbánnak a Trump-Putyin-csúcs?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik