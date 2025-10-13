házasság első látásratv2
Házasság első látásra: Sanya volt már Mr. Budapest és chippendale is, de még egy RTL-es realityben is láthattuk

2025. 10. 13. 20:41
Elstartolt a Házasság első látásra a TV2-n. Ebben megismerhettük a 60 éves Varga Sanyát, aki személyi edzőként dolgozik a műsor szerint.

Csakhogy Sanya egyáltalán nem ismeretlen a tévés világban: évekkel ezelőtt az RTL gazdálkodós realityjében, a Farm című műsorban láthattuk.

Ezen kívül korábban chippendale-ként is dolgozott, no meg testépítőként Mr. Budapest lett egyszer. 1996-ban, amiről korábban így beszélt:

Az eredeti terv az volt, hogy extra produkcióként a mi tízfős chippendale-csapatunk lép fel a szépségversenyen. Ám kiderült, nincs elég jelentkező a versenyre, amit egyébként a Kongresszusi Központban rendeztek, ezért a szervezőnk megkért, hogy ugorjak be. Emlékezetes volt, az biztos, hiszen nem elég, hogy egyedül, a többiek nélkül kellett kiállni a színpadra, de a zsűriben olyan nagyágyúk ültek, mint Zalatnay Cini, Szulák Andi, Katona Klári, Medveczky Ilona és Esztergályos Cecília. Hamar rájöttem, mi a megoldás arra, hogy én legyek a nyerő! A szünetben kicsit emelgettem egy súlyzót, hogy bedurrantsam az izmaim, beolajoztam magam, hátrafésültem a sérót, és úgy mentem ki, mintha egy vetkőzős show-t csinálnék. A női közönség őrjöngött, így nagyon nem volt más választásuk, mint nekem adni a legnagyobb pontszámokat.

Házasság első látásra: az új évad egyik szereplője korábban az RTL tehetségkutatójában énekelt
Lámpalázas egészen biztosan nem lesz.

