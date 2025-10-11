Janicsák Veca: A tévézés bizony nem egy objektív műfaj, semmilyen aspektusból sem

„Megvannak az előítéleteim a szavazós műsorokkal kapcsolatban” – mondta Janicsák Veca, miután kiesett a Sztárban Sztár All Starsból múlt vasárnap.

Az énekesnő azóta posztolt is a témában az Instagramon,

Fontosnak tartom, sőt az elmúlt években kiemelten figyelek arra, hogy a média világának nyomása által magunkra kényszerített cukormázon túl, kulturáltan és megfontoltan, de őszinte legyek hozzátok. A képernyők világában a szirup sokszor egyszerű és érthető önvédelem. Aki jól ’játszik’, annak a jussa: önnön békéje. De van, hogy a békénk valahogy nem is az a béke, amire vágytunk. Vagy amivel együtt tudunk lélegezni az adott pillanatban. Ilyesmit éreztem vasárnap, mikor a búcsú idején megszólaltam

– írja, hozzátéve:

Attól nyugodtam meg, hogy kimondtam az általam racionálisnak vélt gondolatot ott: a tévézés bizony nem egy objektív műfaj. Semmilyen aspektusból sem. 19 év tapasztalattal a témában ez talán nem elrugaszkodott kijelentés. Objektív mérce nélkül pedig a teljesítés rendkívül nehezített pálya. Aki részt vesz a ’játékban’, nincs mit tenni: elfogadja”.