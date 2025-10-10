Balesete után Judyt le akarták beszélni arról, hogy visszatérjen a színpadra

Kis Judit, azaz Judy volt Rónai Egon vendége a Húzós podcast legutóbbi adásában. A beszélgetés alkalmával a makacsság is szóba került, amire az énekesnőnek igencsak nagy szüksége volt, amikor nem sokkal a Groovehouse indulása után súlyos autóbalesetet szenvedett. Mint ismeretes, az arca olyan komolyan megsérült a balesetben, hogy több mint 40 műtéten kellett átesnie, és botoxoltatnia azóta is rendszeresen kell, hogy ne legyen felemás az arca.

Azért nem fogom soha bánni, hogy én nagyon makacs ember vagyok, mert ott annyi mindenről megpróbáltak lebeszélni, amiben én márpedig hittem, hogy ott megerősödtem. Tehát én azt érzem, hogyha valahol, ott bebizonyítottam, hogy ott én nyertem

– fogalmazott az énekesnő, akit ekkor arról is megpróbáltak lebeszélni, hogy a továbbiakban is a színpadon képzelje el magát.

Arról a legjobban. Voltak újságírók, akik szakmabeliek, akik igazából nyilván ránk néztek a külsőségeket látva, azt mondták, hogy úristen, ezek mit akarnak? Hát szerencsétlen lánynak nincs arca. Én ott mindent kaptam. Forró vizet a kopaszra, szó szerint minden is volt.

Mint mondja, rengeteg bántó megjegyzést kapott a külsejére, ami a lelkének rosszabb érzés volt, mint a fizikai fájdalma. Voltak, akik rosszindulatú leveleket írtak neki, és olyanok is, akik szemtől szemben kritizálták az arcát.

Ezekkel nagyon nehéz volt megküzdenem, hogy nem úgy beszélnek rólam, mint egy szép lányról, nem úgy beszélnek, mint aki valaha érdemes lesz arra, hogy felálljon a színpadra, és senkit nem érdekelt, hogy hogy énekelsz. Mindenkit az érdekelt, hogy ezzel a külsővel nem tudsz felállni a színpadra.

Bevallása szerint a külsejét tekintve ő is így látta magát, egy évtizeden át tükörbe sem tudott nézni. Végül egy fotózáson egy fényképész mondta azt neki, hogy gyönyörű, amit végre elhitt. Ez a képein is meglátszott, amiket hosszú idő után örömmel tudott visszanézni, végre szépnek látva saját magát.

Láttam magamban szépet, amit én előtte 10 évig nem. És ez nagyon hiányzott nekem. Soha nem voltam egy öntelt típusú ember, mindig magamat marcangoltam a külsőségekkel. Nekem nagyon fontos volt megfelelni. Olyan szinten, hogy 40 kilóig akartam mindig lefogyni. Annyira testképzavaros voltam, annyira nem tudtam szépnek látni magam.

Utólag úgy érzi, valahol kellett az életébe az a bizonyos autóbaleset. A történtekből rengeteget tanult, például elfogadni önmagát, és nem folyamatosan azt mustrálni, hol van épp hiba rajta. Mára olyannyira megbarátkozott önmagával és elfogadta a sorsát, hogy ebből már senki nem tudja kimozdítani.

A teljes beszélgetést ide kattintva lehet meghallgatni.