Nyilvános vécéből csináltak hotelszobát – ilyen belülről

Oxford a világhírű egyeteméről, történelmi épületeiről ismert, de a városközpontba vezető egyik legforgalmasabb úton található a világ egyik legfurább szálláshelye is.

A St Giles’ Boulevardon megbúvó Netty nem egy átlagos butikhotel, két föld alatti, viktoriánus kori nyilvános mosdóból alakították ki – írta a Mirror az alapján, hogy nemrégiben ott járt az influenszer Molly Thompson, és kipróbálta, milyen.

Thompson Instagram-videóját azzal kezdni, nem igazán tudta, mire számítson, de meglepte, amit látott, miután leereszkedett lépcsőkön, és az előre megkapott kód megadása után belépett az ajtón.

Elég sötét és titokzatos itt lent, de nézzétek meg ezt a szobát. Sokkal nagyobb, mint gondoltam.

A szoba egyszerre nagyon modern, de közben a viktoriánus kort is megidézi. A vécépadló meg is maradt a nyilvános mosdós eredeti. A két szoba között az a különbség, hogy egyiknél a kék, másiknál a piros szín dominálja a fürdőszobát, ezzel jelölik, hogy régen melyik volt a férfi, és melyik a női mosdó.

A Nettyben – ami geordie-i szlengben vécét jelent – egy éjszaka 160 fonttól (72 ezer forinttól) kezdődik, a szobában található minibár, vízforraló és kávégép, valamint egy nagyméretű, síkképernyős tévé.

Thompson megnyugtat mindenkit, egyáltalán nincs büdös, „csodálatos” illatú a helyiség.

Semmi sem volt vécészagú

– állítja az influenszer.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Molly Thompson (@molly_thompson) által megosztott bejegyzés

Egy valami nem tökéletes – azon kívül, hogy kilátás nincs, mivel ablak se –, hogy a város egyik legforgalmasabb útja alatt van.

Az igazi próbatétel az alvás volt, mert egy dologgal nem lehet mit kezdeni, ez pedig a forgalom zaja. Szó szerint a főút alatt vagyok

– mondja Thompson, aki nem is tudott aludni. Nemcsak a forgalom miatt, hanem mert attól is tartott, mi van, ha valaki megjelenik az ajtajánál, bárki lemehet odáig.

Kissé kiszolgáltatottnak éreztem magam, de őszintén úgy gondolom, hogy ha valaki mással szállsz meg itt, ez egy igazán egyedi butikhotel-élmény

– fűzte még hozzá a videója végén, aminek a hosszú verziója a YouTube-on érhető el.