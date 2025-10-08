devon millereeyorekutyagazda
Kutya vezette el a rendőrnőt az utcán összeesett 86 éves asszonyhoz

24.hu
2025. 10. 08. 19:00
Az eb nem engedelmeskedett, amíg nem követték az idős nőhöz.

Egy egyedül boklászó kutyát akartak hazavinni a rendőrök Destinben az Egyesült Államokban, az állat azonban nem engedelmeskedett, hanem elvezette őket az a  odavezette őket az eltűnt gazdájához – írja a New York Post.

A portál azt írja, hogy a rendőrséghez szeptember 25-én érkezett egy bejelentés, miszerint eltűnt egy idős asszony. A hatóságokat a nő férje értesítette, aki közölte, 86 éves felesége elvitte sétálni a fiuk kutyáját, de több mint egy órája nem tért vissza, pedig korábban 10-15 percnél több időt nem szokott a szabadban tölteni az ebbel. Devon Miller rendőrhelyettes először a kutyát, Eeyore-t találta meg, a kutya azonban nem akart vele tartani.

„Hol van az anyukád? Mutasd meg, hol van anyukád!” – kérdezgette Miller az állatot. Eeyore erre megfordult, és elindult az ellenkező irányba. Miller követte az állatot, nem sokkal később pedig megtalálták az asszonyt, aki a járdán feküdt. Miller szerint a nő összeesett az utcán, de eszméleténél volt.

A történtekről videó is készült.

Jó fiú. Nagyon jó fiú. Nem is vagyok a gazdája. A nagymamája vagyok!

– mondta az asszony, miután megtalálták.

Eeyore-t természetesen megjutalmazták, rengeteg simogatást kapott a tettéért. Természetesen a rendőrnő is dicséretet kapott.

