Csemer Boglárka az édesanyja függőségéről: Hazamentem a suliból, bökdöstem az ujjammal, hogy anyu, anyu, és se kép, se hang

Csemer Boglárka, azaz Boggie volt a Mindenki Függő című podcast legutóbbi adásának vendége. Az epizódban az énekesnő édesanyja alkoholfüggőségéről beszélt, ami miatt a gyerekkora tele volt nehézségekkel. Mint mondta, nem egyszer megesett, hogy amikor gyerekként hazaért az iskolából, mozdulatlanul találta otthon az édesanyját, és abban sem volt biztos, vajon él-e még.

Amikor úgy igazán tudatomra ébredtem, úgy általános iskola második-harmadik, akkor én már nagyon sok olyan dolgot láttam belőle, ami nekem nem tetszett, taszított. Sok olyan helyzetbe sodort, hogy nem értettem. Hogy az anyukámnak nem így kellene viselkednie. Ezeket azért így csak összerakod az iskolában, mert látod, hogy a másiknak milyen az anyukája, látod, hogy a másik ölelve boldogan szalad az anya karjaiba. Neked meg elfelejt az anyukád érted menni, vagy odajön, de részeg, vagy az apukád megy el végül érted, mert az anyukádra nem lehet számítani

– idézte a story.hu Csemert, aki csak akkor jött rá, mennyire súlyos anyja állapota, amikor látta, hogy más édesanyák hogyan bánnak a gyerekeikkel.

A család hosszú éveken át igyekezett mindent megtenni azért, hogy Boggie édesanyja leküzdhesse a függőségét. Támogatták, elkísérték az elvonókra, újra és újra bizalmat szavaztak neki, de mindig az alkohol került fölénybe, az anya nem tudott szembenézni a belső küzdelmeivel.

Hazamentem a suliból és bökdöstem az ujjammal, hogy anyu, anyu, és se kép, se hang. Még annyi se, hogy megrezzen. Az a folyamat a kis hatéves fejedben, hogy úristen, holnap tábor, jézusom, mi kell a táborhoz?

– emlékezett vissza Boggie, aki a beszélgetés alkalmával arra is kitért, hogy mára sikerült elengednie a haragját, és megbékélnie anyja múltjával, valamint a saját fájdalmas emlékeivel is.

Az énekesnő egyébként szintén édesanya. Két kislánya van, Bogárka idén lett ötéves, Lenke pedig 8.

A teljes adást ide kattintva lehet megnézni.