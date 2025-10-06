Teszteltük a Citroënt, ami a családoknak belépő a villanyautók világába

Míg korábban a drága, csúcstechnológiával, elképesztő erővel, dinamikával felszerelt villanyautók uralták a híreket, napjainkban az európai autópiacon egyre-másra jelennek meg megfizethető árú elektromos modellek. A Stellantis-csoport pedig komoly offenzívát indított a szegmensben.

A konszern márkái szinte minden városba szánt modelljükből kínálnak tisztán elektromos hajtásláncot. Ennek a stratégiának a legfrissebb képviselői a Fiat Grande Panda, az Opel Frontera és a Citroën C3 trió. Utóbbiból tágasabb, crossover jegyekkel felvértezett, Aircross utónévvel ellátott, tágasabb változat is készül.

A modell a C3 architektúrájára épül, így a műszaki alapok közösek, méreteit tekintve azonban az Aircross már a kompakt SUV kategória határait feszegeti. A tervezés minden részletén érezhető a költséghatékonyságra és a maximális térkínálatra való törekvés.

A modell maga nem örökölt szinte semmit elődjétől, egy teljesen alapoktól új autó, tiszta lappal induló koncepcióváltás: ugyanabban a testben kínál hagyományos belső égésű, 48 V-os hibrid és tisztán elektromos hajtást.

Külső

Pierre Leclercq dizájncsapata kemény feladattal nézett szembe: úgy kellett egyedit összehozni, hogy tudatában voltak a közös alapok korlátainak. A sziluett, a méret adott volt, így a C3 Aircross is határozottan robusztus, szögletes formavilágot kapott, akárcsak legközelebbi rokona, az Opel Frontera.

Az Aircross klasszikus, dobozszerű sziluettel, maszkulin vonalakkal, 20 centiméteres hasmagassággal és szinte függőleges orrkialakítással idézi meg a terepjárók világát.

A frontrészen a márka új, múltba révedő, a Citroën fényes múltja előtt tisztelgő logója kapott helyet, amelyet először a 2021-es Oli tanulmányautón láthattunk. A modern Citroënekre jellemző, C alakú, három szegmensből álló LED-fényszórók két szinten helyezkednek el. Érdekesség, hogy sem a tisztán elektromos, sem a belső égésű motorral szerelt változatok nem kaptak hagyományos hűtőrácsot; az orrnyílás mindkét esetben zárt kialakítású.

Oldalnézetből a jelentős magasság és a tetősínek dominálnak, a terepes karaktert pedig a szögletes, matt műanyag kerékjárati ívek hangsúlyozzák. A 4,395 méteres teljes hossz 24 cm-es növekedést jelent az elődmodellhez képest, amellyel az új C3 Aircross a B-SUV szegmens legnagyobbjai közé tartozik.

A 2,67 méteres tengelytáv szintén kiemelkedő a kategóriában, ennek előnyeit elsősorban a második sorban utazók élvezhetik. A formaterv a praktikumot szolgálja, így az aerodinamikai finomságok háttérbe szorultak. A villanyhajtású kivitel külsőleg szinte teljesen megegyezik a benzines modellel, az eltérést csupán diszkrét „ë” emblémák jelzik.

Belső

Az utastér hangulatát az egyszerűség és a funkcionalitás határozza meg. A műszerfalat horizontális vonalak tagolják, amelyet egy textilbetét és diszkrét hangulatvilágítás egészít ki.

A márka avantgárd formai megoldásai itt