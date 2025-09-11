Brutális akciókkal és izgalmas programokkal érkezik az idei Sneaker Days

A Sneaker Days célja, hogy egy olyan közösségi hangulatú hétvégét teremtsen, ahol a látogatók amellett, hogy izgalmas aktivitásokban vehetnek részt együtt, még soha nem látott akciókkal is találkozhatnak. A programok házigazdája Szépréthy Roland lesz, akivel pénten lehetőség lesz közös fotót készíteni. A rendezvényt a Cypher Town látványos break táncbemutatója nyitja meg. Emellett a Pizza Hut ingyen pizzával kedveskedik a résztvevőknek.

Szombaton elstartol a Sneaker Challenge, ahol a látogatók izgalmas ügyességi játékokban – például cipőfűző-kötő párbajban vagy üveggolyó futamban – mérhetik össze tudásukat és szerencséjüket. A legjobbak vasárnap a döntőben találkoznak, ahol kvízkérdések és stratégiai feladatok várnak rájuk, a tét pedig nem kevesebb, mint egy 3 millió forint értékű Westend ajándékkártya.

A vasárnapi programokat tovább színesíti Tőrös Balázs, vagyis Bazska Sneaker Tourja, amely során a résztvevők könnyed és szórakoztató formában ismerhetik meg a sneaker-kultúra legizgalmasabb történeteit és érdekességeit.

A programok mellett a vásárlási élményé a főszerep: a Sneaker Days alatt és azt követően is számos üzlet különleges akciókkal készül, így a látogatók kedvezményesen juthatnak hozzá a legújabb kollekciókhoz és kiegészítőkhöz. Az idei kínálat különösen erős:

a hétvége során az Under Armour minden második cipőt ajándékba ad,

szeptember 13-án a Nike-nál a második termék fél áron vihető haza,

míg 14-én a Foot Locker első száz vásárlója két termék vásárlásakor 40% kedvezményt kap. A kedvezmények sora szeptemberben tovább folytatódik.

például a Converse klasszikus Chuck Taylor és Chuck 70 modelljeire 40%-os engedménnyel,

illetve a Skechers boltjaiban minden második cipő fél áron vásárolható meg.

A Sneaker Days 2025 tehát egyszerre jelent szuper vásárlási lehetőséget, valamint egy olyan alkalmat, amely közösséget épít, élményeket ad, és különleges hangulattal tölti meg a Westendet.