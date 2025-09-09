Űrhajósnak adta ki magát a csaló, oxigénre küldött neki egy halom pénzt a szerelmes nő

Egymillió jent (közel 2,3 millió forintot) csalt ki egy kiberbűnöző egy nyolcvanéves, egyedül élő japán nőből – írja a helyi sajtóra hivatkozva a Dexerto.

A sapporoi rendőrség szerint az idős nő júliusban vette fel a kapcsolatot egy ismeretlen férfival a közösségi médiában. A férfi azt hazudta űrhajós és szöveges üzenetváltásaik során bizalmi viszonyt alakított ki áldozatával.

Néhány héttel a megismerkedésük után a férfi azt állította, az űrben van, támadás alatt áll és fogytán van az oxigénje. A nőnek különböző online csatornákon kellet kisebb-nagyobb összegeket utalnia, hogy „megmenthesse kedvese életét”.

Az asszony egy idő után gyanút fogott és elmondta a történteket a családjának, ám addigra már tetemes összeget utalt a csalónak. A család feljelentést tett a rendőrségen, az ügyben nyomozás indult.