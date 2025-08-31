Komoly kártérítést kapott egy nő, mert a rendőrök kinevették a szexjátékait

Elfogadhatatlan, szakmaiatlan és gyerekes viselkedést tanúsítottak a rendőrök egy essexi házkutatás során 2023 októberében – írja a BBC.

Három fiatal egyenruhás egy kábítószeres ügyben kutatta át egy nő házát. A keresés során feltúrták a nő fehérneműs fiókját, majd amikor rátaláltak egy szexjátékokat tartalmazó dobozra, viccelődni és nevetgélni kezdtek, megalázó helyzetbe hozva ezzel a gyanúsítottat.

Miután semmit sem találtak nála és vádemelés nélkül szüntették meg a vele szembeni eljárást a nő panaszt tett. Az ügyet kivizsgáló szakmai testület megállapította, hogy a rendőrök viselkedése elfogadhatatlan volt, de ez sokkal inkább történt az éretlenségük miatt, semmint rosszindulatból.

A Suffolki Rendőrség hangsúlyozza a házkutatást végző rendőrök nemcsak nagyon fiatalok voltak, de még kiképzés alatt álltak, ezért nem indítanak ellenük fegyelmi eljárást. Egyikük azóta fel is mondott a testületnél, ketten maradtak a rendőrség kötelékében.

A közleményből továbbá kiderül: amellett, hogy a rendőrség 3500 font kártérítést fizet a nőnek, és mind a házkutatást végző rendőrök, mind a nyomozást vezető tiszt bocsánatot kértek tőle a történtekért szóban, és írásban is.