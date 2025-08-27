Eljátszotta a halálát a háromgyerekes apa, hogy Európába szökjön a szerelméhez

Egy amerikai férfi sajátos módját választotta élete újrakezdésének, amikor előre kitervelte és eljátszotta a halálát, hogy az interneten megismert szerelméhez repüljön Európába. A 45 éves Ryan Borgwardtra most 89 nap börtönbüntetés vár, miután a hatóságok ugyanennyi időt töltöttek a kajakozás közben eltűnt férfi holttestének felkutatásával – írja a New York Post.

Általában csalók és bűnözők vetemednek a saját haláluk megrendezéséig (illetve egy youtuber, aki még csak nem is a maga életével játszott, hanem a barátnőjét vette rá ugyanerre), Borgwardt épp így került a hatóságok szeme elé. Az ítélethirdetés előtt azt mondta, „mélyen” megbánta tettét, amivel „fájdalmat okozott a családjának és barátainak”, és azért tért vissza az Egyesült Államokba, hogy azt valamiként jóvátegye. A bíróság a jóvátétel lépéseiként a szabadságvesztés ítélete mellett 30 ezer dollár megfizetésére kötelezte a háromgyerekes apát, ami fedezi a keresésére elfolyt erőforrások költségét, a felesége pedig – akivel 22 éve voltak házasok – beadta a válópert.

Borgwardt eltűnését 2024. augusztus 24-én jelentette a családja, miután egy Wisconsin állambeli tavon kajakozni indult, de hiába várták haza. A Green Lake-en végül megtaláltak egy felborult kajakot és egy mentőmellényt, és a hatóságok arra gyanakodtak, hogy a férfi belefulladhatott a vízbe. Az eltűnt apát hetekig keresték, mire a nyomozók felfedezték, hogy a férfi online csevegett egy üzbég nővel, és Borgwardt csak megjátszotta a halálát, hogy a valóságban is a digitális szeretőjével lehessen.

Rendszeresen kommunikáltak, szerelmet vallott neki és új életet szeretett volna kezdeni vele. Visszacsináltatta a vazektómiáját, és új útlevelet kért, azt állítva, hogy az eredeti – amit egyébként a felesége a családi széfben tartott – elveszett vagy ellopták

– mondta Gerise LaSpisa kerületi ügyész.

A férfi ezentúl új bankszámlát nyitott, külföldi bankokba történő átutalásokról érdeklődött és hét hónappal az eltűnése előtt 375 ezer dolláros életbiztosítást kötött. Miután megrendezte halálát, egy elektromos biciklivel eltekert a 110 kilométerre lévő Madisonig, majd busszal utazott tovább Detroitba, ahonnét átkelt Kanadába, majd Torontóból elrepült Párizsig, ahol találkozott a szeretőjével, néhány napot egy szállodában töltöttek, majd elutaztak Georgiába.

A nyomozók végül novemberben akadtak Borgwardt nyomára, akit decemberre sikerült meggyőzniük arról, hogy visszatérjen az Egyesült Államokba, ahol megadta magát a hatóságoknak. A felesége négy hónappal a hazatérése után beadta a válópert, mondván, hogy a házasságuk helyrehozhatatlanul megromlott.