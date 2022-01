Covid-osztályon fogták el a csalót, aki megrendezte a saját halálát

A több álnevet is használó férfit lélegeztetőgépen ápolták Glasgowban, itt találtak rá a hatóságok.

Skóciában letartóztattak azt az amerikai csalót, aki megrendezte a saját halálát, hogy ne találjanak rá a hatóságok, akik csalás és szexuális erőszak miatt körözték – írja a Daily Mail. Arthur Knightot egy glasgowi kórházban találták meg, ahová koronavírus-fertőzés miatt került.

A férfi korábban Rhode Islanden élt, és Nicholas Alahverdianként ismerték. Közszereplő volt, gyermekjogi aktivista volt és részt vett a helyi politikában is.

2008-ban azzal vádolták meg, hogy megerőszakolta volt barátnőjét. Később kiderült, hogy hasonló cselekedeket követett el Rhode Islandben, Massachusettsben, Utahban és Ohióban.

A férfit egy 200 000 dolláros csalással is vádolják, miután nevelőanyja férje nevére hitelkártyákat és kölcsönöket vett fel Ohióban.

A férfi ellen még az FBI is elfogatóparancsot adott ki, de nehezen találták meg, mivel többször is nevet változtatott. Nicholas Alahverdianként, Nicholas Alahverdian Rossiként, Nicholas Edward Rossiként, Nicholas Alahverdian-Rossiként, Nick Alanként, Nicholas Brownként, Arthur Brownként és Arthur Knight néven is bújkált.

Még a saját halálát is bejelentette, hogy elkerülje a felelősségrevonást. 2019-ben közölte, hogy non-Hodgkin limfómája van, egy évvel később pedig már a saját halálhírét keltette, a gyászjelentést több lap is lehozta.

A hatóságok ekkor le is álltak a nyomozással.

A férfi viszont Skóciában bujkált, ahol megfertőződött koronavírussal. Az állapota annyira súlyos volt, hogy be kellett feküdnie a glasgow-i Queen Elizabeth Egyetemi Kórházba, ahol lélegeztetőgépre is került.

Az ápolók nem ismerték a személyazonosságát, de az álneve miatt sikerült rátalálnia a hatóságoknak.

Ha a férfi felépül, vélhetően kiadják majd az Egyesült Államoknak.

Utah megye ügyészi hivatal jelezte is, hogy mindenben együttműködik a hatósággokkal, hogy a férfit felelősségre vonhassák az államban.