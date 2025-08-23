Meglepődött a válaszon, amikor egy idegentől kért szívességet a reptéren

Egy egyedül utazó nő arra kérte egy utastársát, hogy vigyázzon a poggyászára, amíg mosdóba megy, azonban más választ kapott, mint amire számított – írja a New York Post.

A TikTokon Cara néven posztoló nő azt az eldöntendő kérdést tette fel követőinek a fiókján, hogy vigyáznának-e valaki poggyászára egy repülőtéren, miután ő a várakozásaival ellentétben nemleges választ kapott ugyanerre a felvetésre egy éles helyzetben.

A tiktoker mosdóba szeretett volna menni, és megkérdezte egy utastársát, figyelne-e a táskájára és a kézi poggyászára, amíg elvégzi a dolgát.

Teljesen arra számítottam, hogy igent mond, mire azt válaszolta, hogy »nem, magaddal kéne vinned«. Ne felejtsétek el, hogy a mosdó csak néhány lépésre volt onnan, ahol ültünk. Soha nem voltam még ennyire meglepődve. Határozottan nemet mondott. Nem fogom az összes holmimat pár lépésnyire magammal cipelni.

Habár Carát váratlanul érte az elutasítás, a követői felhívták rá a figyelmét, hogy a repülőtereken elég sűrűn felszólítják az embereket, hogy ne hagyják őrizetlenül a csomagjaikat és ne fogadjanak el semmit idegenektől, és valaki felhozott egy bezzegező példát, amikor annak dacára is képes volt figyelni a saját dolgaira, hogy egy babakocsival, két nehéz hátizsákkal és két gyerekkel utazott (miközben mások a gyereküket is könnyedén magukra hagyják egy reptéren).