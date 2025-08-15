phytotec sedacur
Ne szólj szám, nem fáj fejem (x)

2025. 08. 15. 00:00
Vagy legalábbis nem azonnal… Az ősi bölcsesség ugyanis nem mindig működik. Igenis vannak olyan helyzetek, amikor jobb, ha kinyitjuk a szánkat – különben hosszú távon nem csak a fejünk fog megfájdulni.

Ma már egyre közismertebb, sőt, tudományosan is bizonyított tény, hogy a ki nem mondott konfliktusok, lelki problémák egy idő után testi tünetekké alakulnak át: akár szívinfarktus, gyomorfekély vagy agyvérzés is lehet a fel nem dolgozott stressz következménye.

A csend nem mindig jelent jót

Statisztikák szerint az állandó, hosszú távú feszültségben élőket 34 százalékkal nagyobb eséllyel érintik a szívkoszorúér- vagy vérnyomásproblémák, illetve a gyomorfekély. És már nem csak az idősebb korosztályról van szó! Stresszes, rohanó világunkban, az állandó teljesítménykényszer nyomása alatt egyre többször fenyegeti akár a fiatal felnőtteket is a komolyabb betegségek veszélye. Hiszen mindenhol meg akarunk felelni: a munkahelyünkön, a családban, a baráti körben, az edzőteremben. Hajszoljuk magunkat, és közben mosolyogva még magunk előtt is titkoljuk a megoldhatatlannak tűnő problémákat.

Ez lehet a hallgatás ára

A ki nem mondott gondok azonban egyszer csak felszínre törnek. Először csak a fejünk fáj, aztán a gyomrunk is. Esetleg szorít a mellkasunk. Nem tudunk rendesen aludni sem, hiszen az eltitkolt problémák éjszaka is tovább gyötörnek. Az álmatlanságban szenvedők pedig nemcsak a munkahelyükön teljesítenek rosszabbul, hanem fásultabbakká válhatnak, és gyengébb lesz az immunrendszerük is, így sokkal könnyebben betegszenek meg. Érdemes tehát ezekre az intő jelekre minél korábban felfigyelni, hogy ne legyen komolyabb baj!

A szavak gyógyítanak…

Persze az sem egészséges, ha a legapróbb napi bosszúságokból, véletlenekből óriási ügyet csinálunk, ugyanakkor, ha úgy érezzük, hogy egy kimondatlan feszültség már régóta nyomja a lelkünket, jobb, ha megszabadulunk tőle. Már azzal is sokat könnyíthetünk a helyzetünkön, ha megoszthatjuk valakivel a gondokat, és azt érezzük, megértő fülekre, támogatásra leltünk. Együtt ugyanis sokkal könnyebb hosszú távon is megoldást találni – és ehhez nem feltétlenül van szükség szakemberre. Egy szerető családtag, barát, kolléga ugyanúgy segíthet megtenni az első lépéseket a helyes úton.

…a gyógynövények altatnak

Emellett azonban a stresszt kísérő kellemetlen tünetekre is van segítség. A pihentető éjszakákért és a nyugodtabb nappalokért átmenetileg fordulhatunk például a népi gyógyászatban már régóta ismert nyugtató, altató hatású gyógynövényekhez. Ilyen a macskagyökér, a komló és a citromfű: ezek kivonatát tartalmazza a patikában, vény nélkül kapható gyógyszer, a Sedacur forte. A Sedacur forte nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít. A nappali koncentrációnkra nem hat hátrányosan, és az autóvezetéshez szükséges képességeket sem befolyásolja.

Vény nélkül kapható gyógyszer / Fotó: Phytotec Hungária Bt.

 

