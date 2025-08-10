Egy éve ilyenkor: „Élve kiherélni, a lyukaikba égő parazsat tenni, megnyúzni, felnégyelni” – így reagált a református esperes az olimpiai megnyitóra

Egy évvel ezelőtt – múlt heti összefoglalónkhoz hasonlóan – még mindig a párizsi olimpia körüli történések érdekelték leginkább olvasóinkat, köztük azzal az ikerpárral, akik gyógyíthatatlan betegségük ellenére sem adták fel, és már azzal is történelmet írtak, hogy részt vettek a játékokon.

Kapcsolódó Gyógyíthatatlan beteg, de érmet nyert Párizsban a brit atléta Az ikerpár Lina és Laviai Nielsen történelmet írt az olimpián, bár lemondtak volna erről a dicsőségről.

A magyar érintettségű Hámori–Helif meccs utáni újabb és újabb vélemények szintén felkeltették olvasóink figyelmét, valamint a nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyén ötödik helyen végzett Fábián Bettina nyilatkozata, aki élete első olimpiáján versenyzett.

Kapcsolódó Fábián Bettina a Szajnában úszásról: Valami barna, ujjméretű darabkákat láttam, remélem, csak rothadt növények voltak Élete első olimpiáján versenyző 19 éves nyíltvízi úszó nagyon szép eredménynek tartja ötödik helyét, és arra számított, koszosabb lesz a folyó vize.

A sporteseményről szóló hírek közül azonban kiemelkedtek (vagy inkább alásüllyedtek) Vincze Minya István, az Erdélyi Református Egyházkerület kalotaszegi esperesének szavai, amelyekkel az olimpiai megnyitóra reagált, és amelyek után Kató Béla püspök lemondásra szólította fel az esperest.

Eközben Hajdú-Bihar vármegyében sajátos családi vállalkozásra bukkantak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei.

Augusztus 8-án pedig arról kellett beszámolnunk, hogy hosszas betegség után elhunyt Boros Lajos, akinek életére és pályájára képgalériával emlékeztünk.