Egy éve ilyenkor: „Élve kiherélni, a lyukaikba égő parazsat tenni, megnyúzni, felnégyelni” – így reagált a református esperes az olimpiai megnyitóra

24.hu
2025. 08. 10. 05:59
Ahogy minden héten, most is sorra vesszük azokat a cikkeket, melyek egy évvel ezelőtt leginkább érdekelték olvasóinkat.

Egy évvel ezelőtt – múlt heti összefoglalónkhoz hasonlóan – még mindig a párizsi olimpia körüli történések érdekelték leginkább olvasóinkat, köztük azzal az ikerpárral, akik gyógyíthatatlan betegségük ellenére sem adták fel, és már azzal is történelmet írtak, hogy részt vettek a játékokon.

Gyógyíthatatlan beteg, de érmet nyert Párizsban a brit atléta
Az ikerpár Lina és Laviai Nielsen történelmet írt az olimpián, bár lemondtak volna erről a dicsőségről.

A magyar érintettségű HámoriHelif meccs utáni újabb és újabb vélemények szintén felkeltették olvasóink figyelmét, valamint a nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyén ötödik helyen végzett Fábián Bettina nyilatkozata, aki élete első olimpiáján versenyzett.

Fábián Bettina a Szajnában úszásról: Valami barna, ujjméretű darabkákat láttam, remélem, csak rothadt növények voltak
Élete első olimpiáján versenyző 19 éves nyíltvízi úszó nagyon szép eredménynek tartja ötödik helyét, és arra számított, koszosabb lesz a folyó vize.

A sporteseményről szóló hírek közül azonban kiemelkedtek (vagy inkább alásüllyedtek) Vincze Minya István, az Erdélyi Református Egyházkerület kalotaszegi esperesének szavai, amelyekkel az olimpiai megnyitóra reagált, és amelyek után Kató Béla püspök lemondásra szólította fel az esperest.

„Élve kiherélni, a lyukaikba égő parazsat tenni, megnyúzni, felnégyelni" – így reagált a kalotaszegi református esperes az olimpiai megnyitóra

Az esperes szerint istengyalázás történt.
Az esperes szerint istengyalázás történt.

Eközben Hajdú-Bihar vármegyében sajátos családi vállalkozásra bukkantak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei.

Másfél tonnányi akkumulátort és fémhulladékot adott le egy 86 éves asszony, több milliós büntetést kaphat a családjával

Illegális fémkereskedés miatt kell felelnie a családnak.
Illegális fémkereskedés miatt kell felelnie a családnak.

Augusztus 8-án pedig arról kellett beszámolnunk, hogy hosszas betegség után elhunyt Boros Lajos, akinek életére és pályájára képgalériával emlékeztünk.

Meghalt Boros Lajos
A rádiós legenda hetvenhét éves volt.

