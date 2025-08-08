Újabb műtétre lesz szüksége a rákkal küzdő Jessie J-nek

Jessie J néhány héttel ezelőtt az Instagram-oldalán tájékoztatta arról rajongóit, hogy korai stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála, ami miatt műtétet írtak elő neki.

Most pedig arról posztolt, hogy újabb műtétre lesz szüksége a jövőben. Ennél több részletet nem árult el, de azt még igen, hogy egy új albumon is dolgozik. Részletezte, milyen feladatok várnak rá:

Idén egy újabb műtétre lesz szükségem. Meg tudom csinálni. Kisgyermeket kell nevelni. Meg tudom csinálni. Új zenéket kiadni. Meg tudom csinálni.