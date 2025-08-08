jessie j
Élet-Stílus

Újabb műtétre lesz szüksége a rákkal küzdő Jessie J-nek

Mauricio Santana / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 08. 22:00
Mauricio Santana / Getty Images

Jessie J néhány héttel ezelőtt az Instagram-oldalán tájékoztatta arról rajongóit, hogy korai stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála, ami miatt műtétet írtak elő neki.

Most pedig arról posztolt, hogy újabb műtétre lesz szüksége a jövőben. Ennél több részletet nem árult el, de azt még igen, hogy egy új albumon is dolgozik. Részletezte, milyen feladatok várnak rá:

Idén egy újabb műtétre lesz szükségem. Meg tudom csinálni.

Kisgyermeket kell nevelni. Meg tudom csinálni.

Új zenéket kiadni. Meg tudom csinálni.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Jessie J (@jessiej) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ötven méter elég volt Európa egyik legkeresettebb bűnözőjének, hogy megszabaduljon a bilincstől és meglépjen Budapesten a zsaruk elől
Lehalt az EESZT és a DÁP alkalmazás, problémázik az Ügyfélkapu+, és az e-recepteket sem lehet kiváltani
Mostantól bárki megnézheti, mennyire veszélyes az utca, ahol lakik
Járványveszély miatt marad el az augusztus 20-ai ünnepség egy borsodi kisvárosban
Két magyar katona halt meg néhány napon belül
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik