„Rendkívüli” fingást produkált egy szurkoló a golfversenyen – videó

Scottie Scheffler a British Open golfversenyen egy kiváló ütést mutatott be, amivel szinte egyidejűleg egy néző is szélnek eresztett valamit – írja a New York Post.

Miközben Scheffler egy gyönyörű ütéssel elindította a labdáját a világ legrégebbi golfversenyén, a Royal Portrush Golfklub egyik nézője annyira hangosan eresztette ki a bélrendszerében felgyülemlett gázt, hogy azt tisztán lehet hallani a közvetítésben is. A nézők sem bírták ki nevetés nélkül az abszurd pillanatot, az egyik kommentátor, Andrew Cotter pedig először csak annyit reagált, hogy

A bemondó társa adta alá a lovat, és rákérdezett, ugyan miért nevet, mire Cotter a következő választ adta:

Ám a kommentátorok ezzel még nem engedték el a szellentést, hozzátették: „Csak egy kis szél fúj hátulról”.

A tavaly börtönt is megjárt, a világranglistát vezető Scheffler a verseny előtt még az élet értelméről filozofált, azonban az ütése alatti pillanatokban történtek miatt az altesti humor hamar átirányította az elit sport körüli diskurzus fókuszát. Idézzük a sportoló korábbi mondatait:

„Sokan, akik elérik azt, amiről azt gondolták, hogy beteljesíti majd az életüket, amikor végül odaérnek és a világelsők lesznek, felteszik a kérdést: mi értelme az egésznek? Én ebben tényleg hiszek. Mert mi értelme van? Miért akarom annyira megnyerni ezt a tornát?”

Doesn’t matter how old you get, a well-timed fart will never not be funny pic.twitter.com/fsJcvBu24J