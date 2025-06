Polyák Lilla boltvezető-helyettes eladó lett Kanadában

Polyák Lilla adott interjút Vujity Tvrtkónak a Tvrtko a Föld körül című YouTube-műsor frissen megjelent epizódjában. A Blikk szemléje szerint a színész-énekesnő arról is beszélt az adásban, hogy majdnem egy éve boltvezető-helyettes eladóként dolgozik Kanadában egy ruhaboltban, amiért naponta három órát utazik. Elmondása szerint büszke a munkájára, sőt úgy érzi, a földön tartja, hogy újrakezdte.

A riportból kiderült, hogy a színésznőnek szüksége volt az állásra, hogy minél előbb sikerüljön megszereznie a tartós ottani tartózkodást engedélyező papírokat, ám kifejezetten élvezi is a bolti eladó szerepet – ráadásul alig pár hónap munkaviszony után elő is léptették. Jól érzi magát a munkahelyén, a környélen élő németek miatt pedig a német nyelvtudását is aktívan tudja használni.

Szükségem volt egy főállásra. Bár nagyon jól alakulnak a színpadi dolgaim, van egy ABBA-show-nk, amellyel rendszeresen fellépek hétvégente. Nem csak anyagilag kellett ez a munka, a papírokhoz volt szükség egy főállásra, amit így tudtam megoldani. Itt ugyanis olyan rendszer van, amelyben pontokat kell gyűjteni ahhoz, hogy megkaphassuk a kanadai zöldkártyát

– magyarázta Polyák, akinek nagy könnyebbséget jelent majd, ha férjével, Gömöri András Mátéval végre megkapják a Permanent Resident, azaz állandó lakos státuszt.

Sok tervünkben akadályoz bennünket, hogy ez még nincs meg, és az a cél, hogy minél előbb meglegyen. Többek között azért is, mert a kisebbik fiam, Bulcsú szeptembertől a University of Torontóra jár majd egyetemre, így nemzetközi tandíjat fizetünk, utána már zöld kártyásat. Ez nagyon nem mindegy.

Az interjú alkalmával a színésznő kiemelte, hogy nem szégyelli a munkáját, mert akik Kanadából nézik, tudják, mennyire nehéz behúzni egy menedzseri pozíciót főállásként, az pedig, hogy folyamatosan színpadon tud lenni, extrán menő.

A papírokhoz pedig az énekesnői pozíció nem megfelelő, mert az énekesnő mindig csak számlát ad, mindig vállalkozó lesz. Ez egy kötelező kör, amit nekem le kell tudni, egy olyan életszakasz, amit ki kell pipálni, hogy legalább meglegyen egy év. De közben rájöttem, hogy nagyon sok mindenre megtanít, és sokkal jobban élvezem annál, mint amire számítottam. De nagyon küzdelmes, s nemcsak amiatt, hogy negyven órát dolgozom a héten, hanem mert napi három órát autózom, lejövök a Niagarához és haza, hiszen itt mások a távolságok

– tette hozzá.

A teljes beszélgetést ide kattintva lehet meghallgatni.