Polyák Lilla és Gömöri András Máté 2016 óta vannak együtt, megismerkedésükről a színész a Három igazságban mesélt. Mint elmondta, egy közös munka révén találkoztak, a Marie Antoinette musicalben szeretőket játszottak.

Tudtam, hogy lesznek intim jelenetek a darabban, és én ilyenkor próbálok kicsit elémenni annak, hogy ne a próbán, egy csókjelenet közben mutatkozzak be a partneremnek először. Mondták, hogy lesz egy koncert a próbák előtt, és én kértem, hogy segítsenek nekem jegyet szerezni, mert el akarok menni megnézni, és akkor utána rá tudok írni egy SMS-t, hogy gratulálok, nagyon örülök és nagyon várom a közös munkát. Ezt meg is tettem, elküldtem az SMS-t, és később visszahallottam, hogy: »Na, ki ez a kis takony? Még el sem kezdtünk dolgozni, és már most nyomul meg nyomaszt, hát köszi szépen!«