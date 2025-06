Egy 200 éves óvszerrel gyarapodott a holland nemzeti múzeum kiállítása

Egy igen különleges tárggyal bővül az amszterdami Rijksmuseum kiállítása. Így a holland aranykor mestereinek műalkotásain kívül ezentúl egy 200 éves, illusztrációval díszített óvszert is megcsodálhatnak a Hollandia nemzeti múzeumaként is ismert intézmény látogatói – számolt be a Guardian.

Az óvszer 1830 körül készült egy birka vakbeléhez tartozó féregnyúlványából, és valószínűleg Párizs egyik előkelő bordélyházából származik.

Azonban az új kiállítási tárgy igazi különlegessége a rajta lévő metszet, ami egy alulöltözött apácát ábrázol, ahogy három pap merevedő nemi szervére mutat megspékelve azzal a felirattal, hogy „Voila, mon choix” – azaz „Íme, ez az én választásom”.

A múzeum kurátora szerint a metszet kompozíciója szándékos utalás a görög mitológiára. Egészen pontosan a trójai háború kitöréséhez vezető, Párisz ítéleteként ismert történetre. „Úgy gondoljuk tehát, hogy bárki is szerezte meg az óvszert, meglehetősen kifinomult és művelt lehetett” – mondta Joyce Zelen.

Az óvszert, ami a most megnyíló Safe Sex? – magyarul: Biztonságos szex? – című kiállítás központi darabja lesz, 1000 euróért – mai árfolyamon 404 ezer forintért – vásárolta meg a múzeum egy tavaly novemberi árverésen. De a különleges óvszer mellett a szexmunkáról és a szexuális egészségről szóló francia és holland grafikák és rajzok is ki lesznek állítva a tárlat részeként.

Mielőtt a vulkanizált gumi 1839-es feltalálása biztonságosabbá és szélesebb körben elérhetővé tette az óvszereket, vászonból, állati hártyákból vagy akár teknőspáncélból készítették az óvszereket. Ezek a kezdetleges óvszerek azonban kevéssé nyújtottak védelmet a nemi betegségek és a nem kívánt terhesség ellen.

„Az 1830-as években, amikor ez az óvszer készült, az óvszer használatát még mindig rossz szemmel nézték, különösen az egyházban” – mondta Zelen. „Többnyire bordélyházakban vagy borbélyüzletekben árulták őket a pult alatt, bár vannak beszámolók olyan luxusüzletekről is, amelyek testre szabottan kínálták őket.”

A 20 centiméteres óvszer egyébként a korához képest nagyon jó állapotban van. „Megnéztük UV-fénnyel, és azt feltételezzük, hogy valójában soha nem is használták” – fogalmazott a kurátor. Majd azzal folytatta, hogy