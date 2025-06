Nemrég a People számolt be arról friss jogi beadványokra hivatkozva, hogy Blake Lively ejti néhány Justin Baldonival szembeni vádját: a portál szerint a színésznő kedden azt kérte, vonják vissza és utasítsák el az érzelmi sérelem szándékos okozására és az érzelmi sérelem gondatlan okozására vonatkozó kereseteit.

Kevin Fritz, Baldoni ügyvédje levelet nyújtott be Lewis J. Liman bíróhoz az Egyesült Államok New York déli körzetének szövetségi bíróságán, melyben azt kérte, kötelezzék Livelyt, hogy azonosítsa azokat az orvosokat és mentális egészségügyi szakembereket, akik kezelték őt, aláírva egy HIPAA-engedélyt, ami lehetővé teszi, hogy hozzáférjenek a terápiás feljegyzéseihez és orvosi információihoz.

A dokumentum hozzáteszi: „ahelyett, hogy eleget tett volna a kérésnek”, Lively azt kérte, hogy visszavonhassa a lelki sérelemre vonatkozó kereseti kérelmét, előítélet nélkül. Mint írják, a színésznő „nem hajlandó nyilvánosságra hozni azokat az információkat és dokumentumokat, melyek bizonyítanák, hogy valójában nem szenvedett el érzelmi megterhelést”, ugyanakkor szeretné „fenntartani a jogot, hogy a keresetét később újra benyújthassa, akár az említett bíróságon, akár egy másikon, miután a bizonyítékok begyűjtésére vonatkozó határidő már lejárt”.

Ms. Lively nem kaphatja meg mindkettőt

– zárul a dokumentum.

A színésznő ügyvédei a történtek után nyilatkozatot küldtek a People-nek, melyben azt írták:

Ez ismét csak a peres eljárás egy szokásos része, amit most sajtófogásként próbálnak felhasználni. Mi azt tesszük, amit egy peres ügyvéd tesz: felkészülünk a tárgyalásra azzal, hogy a keresetet letisztázzuk és a lényegére szűkítjük. Ők pedig azt teszik, amit szoktak: kétségbeesetten próbálkoznak egy újabb bulvárcímlapra való körrel.

A lap emlékeztet, hogy Lively továbbra is állítja: érzelmi megterhelést szenvedett el, ami része több más kereseti elemének is, például szexuális zaklatásnak, megtorlásnak, valamint jelentős kártérítési igényeket is benyújtott minden egyes állítása kapcsán.

A Velünk véget ér főszereplőinek jogi csatározása tavaly decemberben kezdődött, amikor Lively szexuális zaklatás miatt panaszt tett Baldoni ellen, azt állítva, hogy a Colleen Hoover-adaptáció forgatásán helytelenül viselkedett, és megtorló rágalomhadjáratot folytatott, amit a színész-rendező tagadott. Baldoni januárban viszontkeresetet nyújtott be Lively, a férje, Ryan Reynolds és a publicistáik ellen, többek mellett zsarolásra és rágalmazásra hivatkozva. A Lively kontra Wayfarer Studios és társai ügyben mindkét ügy tárgyalását 2026 márciusára tűzték ki. Az eredeti beadványban a színésznő azt állította, hogy Baldoni viselkedése miatt a Velünk véget ér forgatása alatt és után az őt ért érzelmi hatások szélsőségesek voltak, és nemcsak őt, hanem a családját is érintették, beleértve a férjét és a négy gyermekét.

Az ügyről legutóbb áprilisban írtunk, ekkor a film egyik szereplője arról beszélt, szerinte Lively nem mondott igazat a Velünk véget ér szülési jelenetével kapcsolatban.