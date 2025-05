Emberi maradványokra bukkantak a turisták egy dél-karolinai szigeten

Egy kellemes séta egy dél-karolinai szigeten váratlan fordulatot vett, amikor egy csoport turista felfedezett valamit, amit elsőre fosszíliáknak hittek, miközben több évszázados emberi maradványokat találtak. A spontán régészetre pénteken került sor az Edisto-szigeten – egy történelmi helyszínen, ahol egykor a XIX. századi Edingsville Beach település feküdt –írja a New York Post. A leleteket egy igazságügyi antropológushoz viszik, így egyelőre nem világos, kikhez tartoznak a csontok, de a korai jelek szerint egy rég elfeledett temetkezési helyről származhatnak. Az Edisto-szigeten valaha Charleston elitjének nyári rezidenciái álltak, aztán a polgárháború meg két hurrikán elintézték a közösséget – ebből az időszakból, 1865-ből és 1870-ből már találtak emberi maradványokat, szintén turisták. A szigetet később is lakták, az egykor a felesége és kisfia meggyilkolásáért elítélt gyilkos, Alex Murdaugh otthona is volt, akiről a Netflix sorozatot készített két éve.